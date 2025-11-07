https://ria.ru/20251107/ssha-2053568198.html
Орбан на встрече с Трампом захотел "забрать" Левитт в Венгрию
В мире, Венгрия, Дональд Трамп, Джо Байден, Виктор Орбан, Санкции в отношении России
Орбан в шутку попросил Трампа, чтобы Левитт поработала у него в Венгрии
ВАШИНГТОН, 7 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на встрече с президентом США Дональдом Трампом спросил у главы Белого дома, можно ли сделать так, чтобы пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт работала на него в Венгрии, Трамп не стал отказывать, передает корреспондент РИА Новости.
Журналисты задали Трампу
вопрос о доступности продуктов питания в стране. Тот заявил, что цены при предыдущей администрации Джо Байдена
были в разы выше, а сейчас ситуация улучшилась, потому что он работает над этим. При этом американский лидер посетовал, что СМИ не пишут о результатах его работы.
Затем Трамп позвал Левитт, чтобы задать ей этот вопрос, но ее в кабинете не оказалось.
"Я бы хотел спросить Каролин, где Каролин? Я хочу задать Каролин вопрос, где она? Ой, она бросила нас. Она бросила меня. Наша великая суперзвезда бросила нас", - сказал Трамп.
Когда Левитт вернулась, обращаясь к журналистам, она эмоционально заявила, что Трамп работает каждый день, чтобы улучшить ситуацию с ценами на продукты питания, но журналисты почему-то не пишут о том, что при Байдене цены были в разы выше.
"Можно мне ее иногда?" - спросил после этого Орбан
, обратившись к Трампу.
"Каролин, премьер-министр хочет, чтобы ты работала на него в Венгрии
, и я согласен. Это очень хорошее решение. Пожалуйста, не оставляй нас, Каролин", - заключил Трамп.