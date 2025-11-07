https://ria.ru/20251107/ssha-2053562447.html
Трамп объяснил, почему не состоялся его саммит с Путиным
Трамп объяснил, почему не состоялся его саммит с Путиным - РИА Новости, 07.11.2025
Трамп объяснил, почему не состоялся его саммит с Путиным
Президент США Дональд Трамп в пятницу выразил мнение, что его саммит с российским лидером Владимиром Путиным до сих пор не состоялся из-за продолжения боевых... РИА Новости, 07.11.2025
2025-11-07T21:19:00+03:00
2025-11-07T21:19:00+03:00
2025-11-07T21:19:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
будапешт
сша
дональд трамп
владимир путин
юрий ушаков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/07/2053559593_0:792:2233:2048_1920x0_80_0_0_0f7424772c34383a73bab1dde3d1e74e.jpg
https://ria.ru/20251107/ssha-2053562072.html
украина
будапешт
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/07/2053559593_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f8822694a4dce0a6b73c451132c51434.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, будапешт, сша, дональд трамп, владимир путин, юрий ушаков
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Будапешт, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, Юрий Ушаков
Трамп объяснил, почему не состоялся его саммит с Путиным
Трамп: саммит с Путиным не состоялся из-за продолжения боев на Украине