Трамп объяснил, почему не состоялся его саммит с Путиным
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
21:19 07.11.2025
Трамп объяснил, почему не состоялся его саммит с Путиным
Трамп объяснил, почему не состоялся его саммит с Путиным - РИА Новости, 07.11.2025
Трамп объяснил, почему не состоялся его саммит с Путиным
Президент США Дональд Трамп в пятницу выразил мнение, что его саммит с российским лидером Владимиром Путиным до сих пор не состоялся из-за продолжения боевых... РИА Новости, 07.11.2025
Трамп объяснил, почему не состоялся его саммит с Путиным

Трамп: саммит с Путиным не состоялся из-за продолжения боев на Украине

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи
ВАШИНГТОН, 7 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в пятницу выразил мнение, что его саммит с российским лидером Владимиром Путиным до сих пор не состоялся из-за продолжения боевых действий на Украине.
"Основной спор в том, что они просто пока не хотят останавливаться (в конфликте на Украине - ред.)", - заявил Трамп журналистам в Белом доме, отвечая на вопрос о том, какова основная причина того, что встреча до сих пор не состоялась
Путин и Трамп 16 октября провели восьмой с начала года телефонный разговор. По итогам беседы, продлившейся два с половиной часа, помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон без промедления приступят к подготовке новой встречи лидеров двух стран, которая может пройти в Будапеште.
Позднее Трамп заявил, что отменил запланированную встречу с Путиным в Будапеште. Президент РФ, в свою очередь, сказал, что речь, скорее, идет о переносе встречи. Трамп первым высказал мысль, что проводить саммит в Венгрии пока нет смысла, Путин с ним солидарен, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
