Рейтинг@Mail.ru
Орбан назвал США и Венгрию единственными, кто хочет мира на Украине - РИА Новости, 07.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:16 07.11.2025
https://ria.ru/20251107/ssha-2053562072.html
Орбан назвал США и Венгрию единственными, кто хочет мира на Украине
Орбан назвал США и Венгрию единственными, кто хочет мира на Украине - РИА Новости, 07.11.2025
Орбан назвал США и Венгрию единственными, кто хочет мира на Украине
Единственными правительствами, выступающими за мир в ситуации с Украиной, являются правительства США и Венгрии, заявил премьер Венгрии Виктор Орбан в пятницу в... РИА Новости, 07.11.2025
2025-11-07T21:16:00+03:00
2025-11-07T21:16:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
сша
венгрия
украина
виктор орбан
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0a/1988339982_0:45:1920:1125_1920x0_80_0_0_14f31c31757a0fb448727d61d0154b82.jpg
https://ria.ru/20251018/orban-2049034174.html
сша
венгрия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0a/1988339982_28:0:1735:1280_1920x0_80_0_0_dc99bd2ddff05840ac68a5a7a938e9cf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, венгрия, украина, виктор орбан, дональд трамп
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Венгрия, Украина, Виктор Орбан, Дональд Трамп
Орбан назвал США и Венгрию единственными, кто хочет мира на Украине

Орбан: США и Венгрия являются единственными, кто хочет мира на Украине

© Фото : @orbanviktorПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи с избранным президентом США Дональдом Трампом в имении Мар-а-Лаго
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи с избранным президентом США Дональдом Трампом в имении Мар-а-Лаго - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
© Фото : @orbanviktor
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 7 ноя - РИА Новости. Единственными правительствами, выступающими за мир в ситуации с Украиной, являются правительства США и Венгрии, заявил премьер Венгрии Виктор Орбан в пятницу в ходе совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом.
"Единственным правительством, (выступающим - ред.) за мир, является правительство США и маленькая Венгрия в Европе", - сказал он.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
Орбан заявил, что исход конфликта на Украине предопределен
18 октября, 04:30
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАВенгрияУкраинаВиктор ОрбанДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала