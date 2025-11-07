https://ria.ru/20251107/ssha-2053562072.html
Орбан назвал США и Венгрию единственными, кто хочет мира на Украине
Орбан назвал США и Венгрию единственными, кто хочет мира на Украине
Единственными правительствами, выступающими за мир в ситуации с Украиной, являются правительства США и Венгрии, заявил премьер Венгрии Виктор Орбан в пятницу в... РИА Новости, 07.11.2025
Орбан назвал США и Венгрию единственными, кто хочет мира на Украине
