07.11.2025
21:11 07.11.2025
Силы США останутся в Румынии, заявил Хегсет
Силы США останутся в Румынии, заявил Хегсет
в мире, румыния, сша, пит хегсет, министерство обороны сша
В мире, Румыния, США, Пит Хегсет, Министерство обороны США
Силы США останутся в Румынии, заявил Хегсет

Хегсет: силы США останутся в Румынии, речь идет о ротации

© AP Photo / Kevin WolfГлава Пентагона Пит Хегсет
Глава Пентагона Пит Хегсет. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 7 ноя - РИА Новости. Силы США останутся в Румынии, речь идет о переменах в проведении ротации, заявил шеф Пентагона Пит Хегсет.
Румынии останутся войска, но есть некоторые изменения в том, как мы проводим ротацию", - сказал Хегсет в Белом доме в пятницу.
Американские военные в Италии - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
США уведомили союзников по НАТО о сокращении войск в Европе
29 октября, 10:42
 
В мире Румыния США Пит Хегсет Министерство обороны США
 
 
