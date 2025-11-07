Рейтинг@Mail.ru
Венгрии тяжело отказаться от закупок нефти из России, заявил Трамп - РИА Новости, 07.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:02 07.11.2025 (обновлено: 21:08 07.11.2025)
https://ria.ru/20251107/ssha-2053558836.html
Венгрии тяжело отказаться от закупок нефти из России, заявил Трамп
Венгрии тяжело отказаться от закупок нефти из России, заявил Трамп - РИА Новости, 07.11.2025
Венгрии тяжело отказаться от закупок нефти из России, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу в Белом доме, что Венгрии тяжело отказаться от закупок нефти из России из-за своего географического положения. РИА Новости, 07.11.2025
2025-11-07T21:02:00+03:00
2025-11-07T21:08:00+03:00
в мире
венгрия
россия
сша
виктор орбан
дональд трамп
санкции в отношении россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/07/2053558560_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_81bacb36789ec822804fffde6b10d7aa.jpg
https://ria.ru/20251107/ssha-2053558282.html
венгрия
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/07/2053558560_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_5068ddf83ae6824fde18733d61fb4c83.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венгрия, россия, сша, виктор орбан, дональд трамп, санкции в отношении россии
В мире, Венгрия, Россия, США, Виктор Орбан, Дональд Трамп, Санкции в отношении России
Венгрии тяжело отказаться от закупок нефти из России, заявил Трамп

Трамп: Венгрии тяжело отказаться от закупок нефти из РФ из-за своей географии

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 7 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу в Белом доме, что Венгрии тяжело отказаться от закупок нефти из России из-за своего географического положения.
"Ему (премьер-министру Венгрии Виктору Орбану - ред.) очень трудно получать нефть и газ из других регионов. Это большая страна (Венгрия - ред.), но у них нет выхода к морю, у них нет портов, поэтому у них сложная проблема", - заявил он на встрече с Орбаном.
В конце октября Трамп утверждал, что Орбан просил его исключить Венгрию из санкций против российской нефти, при этом американский лидер отметил, что пока не дал такое разрешение. Как заявлял сам Орбан, Венгрия должна убедить США, что находится в особой позиции, не имея выхода к морю, чтобы получить исключение из санкций на покупку нефти и газа из РФ.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи с президентом США Дональдом Трампом - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
Орбан заявил о наличии у Венгрии идей для сотрудничества с США
Вчера, 21:00
 
В миреВенгрияРоссияСШАВиктор ОрбанДональд ТрампСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала