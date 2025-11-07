Венгрии тяжело отказаться от закупок нефти из России, заявил Трамп

ВАШИНГТОН, 7 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу в Белом доме, что Венгрии тяжело отказаться от закупок нефти из России из-за своего географического положения.
"Ему (премьер-министру Венгрии Виктору Орбану - ред.) очень трудно получать нефть и газ из других регионов. Это большая страна (Венгрия - ред.), но у них нет выхода к морю, у них нет портов, поэтому у них сложная проблема", - заявил он на встрече с Орбаном.
В конце октября Трамп утверждал, что Орбан просил его исключить Венгрию из санкций против российской нефти, при этом американский лидер отметил, что пока не дал такое разрешение. Как заявлял сам Орбан, Венгрия должна убедить США, что находится в особой позиции, не имея выхода к морю, чтобы получить исключение из санкций на покупку нефти и газа из РФ.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.