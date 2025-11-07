https://ria.ru/20251107/ssha-2053555763.html
Трамп обсудит с Орбаном конфликт на Украине
Трамп обсудит с Орбаном конфликт на Украине - РИА Новости, 07.11.2025
Трамп обсудит с Орбаном конфликт на Украине
Президент США Дональд Трамп заявил, что обсудит с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном конфликт на Украине, а также вопрос поставок энергоресурсов. РИА Новости, 07.11.2025
Трамп обсудит с Орбаном конфликт на Украине
