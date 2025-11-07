Рейтинг@Mail.ru
Армия США планирует закупить миллион беспилотников в ближайшие два-три года
19:02 07.11.2025 (обновлено: 20:22 07.11.2025)
Армия США планирует закупить миллион беспилотников в ближайшие два-три года
Армия США планирует закупить миллион беспилотников в ближайшие два-три года
ВАШИНГТОН, 7 ноя - РИА Новости. Армия Соединенных Штатов планирует закупить не менее миллиона беспилотников в течение ближайших двух-трех лет и может приобретать от полумиллиона до нескольких миллионов ежегодно в дальнейшем, заявил в интервью агентству Рейтер министр армии США Дэниел Дрисколл.
По его словам, масштабное расширение программы закупок дронов станет серьезным вызовом, поскольку крупнейшее подразделение американских вооруженных сил сейчас закупает лишь около 50 тысяч аппаратов в год.
"Это серьезная задача, но вполне выполнимая", - сказал Дрисколл, находясь в Арсенале Пикатинни, где он ознакомился с разработками перехватывающих дроны снарядов, а также новыми взрывчатыми и электромагнитными средствами, интегрированными в оружейные системы.
Он отметил, что армия США активно изучает опыт украинского конфликта, в котором применение беспилотников "достигло беспрецедентного масштаба".
Дрисколл подчеркнул, что его приоритет - создать возможности для массового производства дронов в США, стимулируя внутреннее производство двигателей, сенсоров, батарей и печатных плат, большая часть которых сейчас производится в Китае.
"Мы рассчитываем приобрести как минимум миллион дронов в ближайшие два-три года. Через один-два года мы должны быть уверены, что в момент конфликта сможем оперативно задействовать надежную цепочку поставок и производить столько аппаратов, сколько потребуется", - заявил он.
Министр также заявил, что Пентагон намерен изменить само отношение к беспилотникам, рассматривая их не как дорогостоящие "уникальные" системы, а как расходные боеприпасы.
