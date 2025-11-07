Американский флаг перед Белым домом в Вашингтоне. Архивное фото

© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson Американский флаг перед Белым домом в Вашингтоне

В "Росконгрессе" назвали сумму, которую США потратят на "Золотой купол"

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. США потратят более триллиона долларов на создание системы противоракетной обороны "Золотой купол" для нейтрализации ядерных арсеналов стратегических конкурентов - России в Европе и Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе, говорится в докладе "Росконгресса" "Золотой купол – финансирование и задачи глобальной американской системы ПРО", которым располагает РИА Новости.

В январе 2025 года президент США Дональд Трамп подписал указ о создании национальной системы противоракетной обороны "Железный купол Америки", впоследствии переименованной в "Золотой купол".

"Суммарные ассигнования на развертывание и десятилетнее обслуживание глобальной системы ПРО, включая НИОКР, производство тысяч перехватчиков и формирование спутниковой группировки могут превысить триллион долларов", - говорится в докладе.

Китая. Задача разрабатываемой системы ПРО — обеспечить всеобъемлющую защиту территории США не только от таких стран как КНДР Иран , но и "равных и почти равных противников" — России

"Создание "Золотого купола" направлено в первую очередь на нейтрализацию ядерных арсеналов стратегических конкурентов США — России в Европе и Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе", – говорится в докладе.

Развертывание глобальной ПРО США призвано обеспечить доминирование в региональных конфликтах, подкрепленное информационным превосходством и подавляющей огневой мощью.

"Промышленность США к 2030 году должна выйти на уровень производства более 1000 противоракет PAC‐3 MSE в год", - отмечают авторы доклада.

Между тем за период с 2010 по 2026 годы таких ракет было произведено всего порядка 1640.

Проект предусматривает создание "системы систем", объединяющей существующие элементы противоракетной обороны с перспективными разработками, включая спутники слежения и перехвата ракет на различных стадиях и траекториях полета.