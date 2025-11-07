Рейтинг@Mail.ru
В "Росконгрессе" назвали сумму, которую США потратят на "Золотой купол" - РИА Новости, 07.11.2025
03:21 07.11.2025
В "Росконгрессе" назвали сумму, которую США потратят на "Золотой купол"
В "Росконгрессе" назвали сумму, которую США потратят на "Золотой купол" - РИА Новости, 07.11.2025
В "Росконгрессе" назвали сумму, которую США потратят на "Золотой купол"
США потратят более триллиона долларов на создание системы противоракетной обороны "Золотой купол" для нейтрализации ядерных арсеналов стратегических конкурентов РИА Новости, 07.11.2025
в мире, сша, россия, китай, дональд трамп, рональд рейган
В мире, США, Россия, Китай, Дональд Трамп, Рональд Рейган
В "Росконгрессе" назвали сумму, которую США потратят на "Золотой купол"

"Росконгресс": США потратят более триллиона долларов на систему "Золотой купол"

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. США потратят более триллиона долларов на создание системы противоракетной обороны "Золотой купол" для нейтрализации ядерных арсеналов стратегических конкурентов - России в Европе и Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе, говорится в докладе "Росконгресса" "Золотой купол – финансирование и задачи глобальной американской системы ПРО", которым располагает РИА Новости.
В январе 2025 года президент США Дональд Трамп подписал указ о создании национальной системы противоракетной обороны "Железный купол Америки", впоследствии переименованной в "Золотой купол".
Океанская многоцелевая система Посейдон - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
"Буревестник" и "Посейдон" обнуляют "Золотой купол" США, считает эксперт
31 октября, 16:04
"Суммарные ассигнования на развертывание и десятилетнее обслуживание глобальной системы ПРО, включая НИОКР, производство тысяч перехватчиков и формирование спутниковой группировки могут превысить триллион долларов", - говорится в докладе.
Задача разрабатываемой системы ПРО — обеспечить всеобъемлющую защиту территории США не только от таких стран как КНДР и Иран, но и "равных и почти равных противников" — России и Китая.
"Создание "Золотого купола" направлено в первую очередь на нейтрализацию ядерных арсеналов стратегических конкурентов США — России в Европе и Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе", – говорится в докладе.
Развертывание глобальной ПРО США призвано обеспечить доминирование в региональных конфликтах, подкрепленное информационным превосходством и подавляющей огневой мощью.
Презентация ПРО Золотой купол в Белом доме - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
СМИ узнали, сколько потребуется для создания системы ПРО "Золотой купол"
29 октября, 17:17
"Промышленность США к 2030 году должна выйти на уровень производства более 1000 противоракет PAC‐3 MSE в год", - отмечают авторы доклада.
Между тем за период с 2010 по 2026 годы таких ракет было произведено всего порядка 1640.
Проект предусматривает создание "системы систем", объединяющей существующие элементы противоракетной обороны с перспективными разработками, включая спутники слежения и перехвата ракет на различных стадиях и траекториях полета.
Эта концепция напрямую перекликается со Стратегической оборонной инициативой (СОИ) 1983 года, известной как программа "звездных войн". СОИ президента США Рональда Рейгана предполагала создание эшелонированной системы перехвата с элементами космического базирования, но так и не была реализована. Существовавшие тогда технологии не позволили воплотить амбициозный проект в жизнь.
Испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник» - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
В Британии заявили, что "Золотой купол" не сможет перехватить "Буревестник"
30 октября, 20:50
 
В миреСШАРоссияКитайДональд ТрампРональд Рейган
 
 
