В "Росконгрессе" назвали сумму, которую США потратят на "Золотой купол"
США потратят более триллиона долларов на создание системы противоракетной обороны "Золотой купол" для нейтрализации ядерных арсеналов стратегических конкурентов РИА Новости, 07.11.2025
В "Росконгрессе" назвали сумму, которую США потратят на "Золотой купол"
"Росконгресс": США потратят более триллиона долларов на систему "Золотой купол"
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. США потратят более триллиона долларов на создание системы противоракетной обороны "Золотой купол" для нейтрализации ядерных арсеналов стратегических конкурентов - России в Европе и Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе, говорится в докладе "Росконгресса" "Золотой купол – финансирование и задачи глобальной американской системы ПРО", которым располагает РИА Новости.
В январе 2025 года президент США Дональд Трамп
подписал указ о создании национальной системы противоракетной обороны "Железный купол Америки", впоследствии переименованной в "Золотой купол".
"Суммарные ассигнования на развертывание и десятилетнее обслуживание глобальной системы ПРО, включая НИОКР, производство тысяч перехватчиков и формирование спутниковой группировки могут превысить триллион долларов", - говорится в докладе.
Задача разрабатываемой системы ПРО — обеспечить всеобъемлющую защиту территории США не только от таких стран как КНДР
и Иран
, но и "равных и почти равных противников" — России
и Китая
.
"Создание "Золотого купола" направлено в первую очередь на нейтрализацию ядерных арсеналов стратегических конкурентов США — России в Европе
и Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе", – говорится в докладе.
Развертывание глобальной ПРО США призвано обеспечить доминирование в региональных конфликтах, подкрепленное информационным превосходством и подавляющей огневой мощью.
"Промышленность США к 2030 году должна выйти на уровень производства более 1000 противоракет PAC‐3 MSE в год", - отмечают авторы доклада.
Между тем за период с 2010 по 2026 годы таких ракет было произведено всего порядка 1640.
Проект предусматривает создание "системы систем", объединяющей существующие элементы противоракетной обороны с перспективными разработками, включая спутники слежения и перехвата ракет на различных стадиях и траекториях полета.
Эта концепция напрямую перекликается со Стратегической оборонной инициативой (СОИ) 1983 года, известной как программа "звездных войн". СОИ президента США Рональда Рейгана
предполагала создание эшелонированной системы перехвата с элементами космического базирования, но так и не была реализована. Существовавшие тогда технологии не позволили воплотить амбициозный проект в жизнь.