Сенат США не поддержал резолюцию против ударов по Венесуэле
02:24 07.11.2025 (обновлено: 02:33 07.11.2025)
Сенат США не поддержал резолюцию против ударов по Венесуэле
Сенат США не поддержал резолюцию против ударов по Венесуэле

Сенат США не поддержал резолюцию против ударов Трампа по Венесуэле

© AP Photo / Jacquelyn MartinЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 7 ноя - РИА Новости. Сенат США не поддержал резолюцию, которая бы приостановила использование президентом США Дональдом Трампом военных сил против Венесуэлы без разрешения конгресса, следует из результатов голосования.
"Сенат большинством голосов (49 против 51) отклонил предложение об отмене резолюции S.J.Res.90, совместной резолюции, предписывающей вывод вооруженных сил США из боевых действий на территории Венесуэлы или против нее, которые не были санкционированы конгрессом", - заявила пресс-служба сената.
Предложение было вынесено демократами, однако прекращение военных действий в отношении Венесуэлы поддержали и некоторые республиканские сенаторы.
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
США не планируют ударов по Венесуэле, сообщил CNN
6 ноября, 17:35
 
