Рейтинг@Mail.ru
В США не выдадут Gunvor лицензию, пока идет конфликт на Украине - РИА Новости, 07.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:11 07.11.2025 (обновлено: 00:25 07.11.2025)
https://ria.ru/20251107/ssha-2053316059.html
В США не выдадут Gunvor лицензию, пока идет конфликт на Украине
В США не выдадут Gunvor лицензию, пока идет конфликт на Украине - РИА Новости, 07.11.2025
В США не выдадут Gunvor лицензию, пока идет конфликт на Украине
Соединенные Штаты не выдадут компании Gunvor лицензию на ведение бизнеса, пока продолжается конфликт на Украине, заявил минфин США. РИА Новости, 07.11.2025
2025-11-07T00:11:00+03:00
2025-11-07T00:25:00+03:00
в мире
сша
украина
дональд трамп
gunvor group
лукойл
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151359/66/1513596657_0:163:1600:1063_1920x0_80_0_0_d9d18ec496716e600a213b6b43d18014.jpg
https://ria.ru/20251105/lukoyl-2052890638.html
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151359/66/1513596657_92:0:1509:1063_1920x0_80_0_0_cb4aa3f73919fbd6b18cd29f18c2d0b0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, украина, дональд трамп, gunvor group, лукойл
В мире, США, Украина, Дональд Трамп, Gunvor Group, ЛУКОЙЛ
В США не выдадут Gunvor лицензию, пока идет конфликт на Украине

Минфин США не выдаст Gunvor лицензию, пока идет конфликт на Украине

CC BY 2.0 / Paul Savala / Treasury DepartmentЗдание Министерства финансов США в Вашингтоне
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
CC BY 2.0 / Paul Savala / Treasury Department
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 7 ноя - РИА Новости. Соединенные Штаты не выдадут компании Gunvor лицензию на ведение бизнеса, пока продолжается конфликт на Украине, заявил минфин США.
Минфин США заявил в соцсети X, сославшись на президента США Дональда Трампа, что пока идет конфликт, "Gunvor никогда не получит лицензию на деятельность и извлечение прибыли".
Ранее "Лукойл", попавший под санкции в США, заявил, что получил от Gunvor Group предложение о приобретении LUKOIL International GmbH, владеющего зарубежными активами группы "Лукойл.
Стенд компании Лукойл - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
Глава Gunvor рассказал о последствиях сделки по покупке "Лукойла"
5 ноября, 08:30
 
В миреСШАУкраинаДональд ТрампGunvor GroupЛУКОЙЛ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала