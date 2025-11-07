К 12 российским легкоатлетам применили санкции

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (Athletics Integrity Unit, AIU) вынес решения по 12 российским спортсменам на основании базы данных московской антидопинговой лаборатории (LIMS), сообщается на сайте организации.
Решения об отстранении были приняты в отношении Светланы Карамашевой (18 месяцев с 17 июня 2029 года), Елены Котульской, Марины Новиковой, Марата Аблязова, Павла Ивашко (все - на 4 года), Инессы Гусаровой, Светланы Рогозиной, Вероники Червинской, Маргариты Корнейчук (Смирновой) и Натальи Холодилиной (все - на 2 года).
Также были аннулированы результаты Валерии Федоровой - с 13 июня 2014 года по 6 февраля 2015-го, и Татьяны Дементьевой (Дектяревой) - с 18 июля по 8 декабря 2014 года.
В январе 2019 года Всемирное антидопинговое агентство (WADA) сообщило, что эксперты агентства успешно получили данные из базы московской антидопинговой лаборатории. Позже Россию обвинили в манипулировании данными базы и отстранили российских спортсменов на четыре года от участия в крупных международных соревнованиях, включая Олимпийские и Паралимпийские игры. После получения уведомления от Российского антидопингового агентства (РУСАДА) о несогласии с решением исполкома WADA обратилось в Спортивный арбитражный суд (CAS). CAS 17 декабря 2020 года смягчил санкции WADA и сократил отстранение до двух лет. В августе 2025 года в отчете WADA сообщалось, что было вынесено 280 обвинительных приговоров российским атлетам после перепроверки данных LIMS.
