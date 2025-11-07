Рейтинг@Mail.ru
На чемпионате России по плаванию установлен юношеский рекорд Европы
19:49 07.11.2025 (обновлено: 01:59 08.11.2025)
На чемпионате России по плаванию установлен юношеский рекорд Европы
На чемпионате России по плаванию установлен юношеский рекорд Европы
На чемпионате России по плаванию установлен юношеский рекорд Европы

На чемпионате России по плаванию Щербаков установил юношеский рекорд Европы

Михаил Щербаков. Архивное фото
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Михаил Щербаков выиграл заплыв на 200 метров комплексом на чемпионате России на короткой воде, который проходит в Казани.
Щербаков показал результат 1 минута 52,75 секунды. Он установил юношеский рекорд Европы. Ранее достижение принадлежало венгру Хуберту Кошу (1 минута 52,87 секунды). Второе место в заплыве занял Максим Ступин (1.54,03), третьим стал Алексей Сударев (1.54,42).
У женщин в аналогичной дисциплине золото чемпионата России завоевала Яна Шакирова (2.08,55), второй стала Ирина Звягинцева (2.09,42), третье место заняла Валерия Козлова (2.10,03).
На дистанции 400 м вольным стилем золотую медаль взяла Ксения Мишарина (4.01,98), серебряную - Софья Дьякова (4.02,96), бронзовую - Арина Пантина (4.03,66).
У мужчин на дистанции 1500 метров вольным стилем победу одержал Савелий Лузин (14.27,11), второе место занял Иван Моргун (14.36,58), третьим стал Кирилл Мартынычев (14.48,70).
Ксения Мишарина - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
Мишарина установила рекорд на чемпионате России по плаванию
17 апреля, 18:54
 
