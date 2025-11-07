https://ria.ru/20251107/sport-2053546053.html
На чемпионате России по плаванию установлен юношеский рекорд Европы
Михаил Щербаков выиграл заплыв на 200 метров комплексом на чемпионате России на короткой воде, который проходит в Казани. РИА Новости Спорт, 08.11.2025
2025-11-07T19:49:00+03:00
2025-11-07T19:49:00+03:00
2025-11-08T01:59:00+03:00
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Михаил Щербаков выиграл заплыв на 200 метров комплексом на чемпионате России на короткой воде, который проходит в Казани.
Щербаков показал результат 1 минута 52,75 секунды. Он установил юношеский рекорд Европы
. Ранее достижение принадлежало венгру Хуберту Кошу (1 минута 52,87 секунды). Второе место в заплыве занял Максим Ступин
(1.54,03), третьим стал Алексей Сударев (1.54,42).
У женщин в аналогичной дисциплине золото чемпионата России завоевала Яна Шакирова (2.08,55), второй стала Ирина Звягинцева (2.09,42), третье место заняла Валерия Козлова
(2.10,03).
На дистанции 400 м вольным стилем золотую медаль взяла Ксения Мишарина (4.01,98), серебряную - Софья Дьякова (4.02,96), бронзовую - Арина Пантина (4.03,66).
У мужчин на дистанции 1500 метров вольным стилем победу одержал Савелий Лузин (14.27,11), второе место занял Иван Моргун (14.36,58), третьим стал Кирилл Мартынычев (14.48,70).