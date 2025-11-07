https://ria.ru/20251107/sport-2053536568.html
WADA направило письмо Валиевой для взыскания средств
WADA направило письмо Валиевой для взыскания средств
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) направило письмо представителям российской фигуристки Камилы Валиевой с просьбой взыскать средства, заявили РИА... РИА Новости Спорт, 07.11.2025
фигурное катание
спорт
камила валиева
всемирное антидопинговое агентство (wada)
спортивный арбитражный суд (cas)
международный союз конькобежцев (isu)
