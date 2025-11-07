Рейтинг@Mail.ru
WADA направило письмо Валиевой для взыскания средств
19:24 07.11.2025 (обновлено: 23:33 07.11.2025)
WADA направило письмо Валиевой для взыскания средств
WADA направило письмо Валиевой для взыскания средств
спорт, камила валиева, всемирное антидопинговое агентство (wada), спортивный арбитражный суд (cas), международный союз конькобежцев (isu)
Фигурное катание, Спорт, Камила Валиева, Всемирное антидопинговое агентство (WADA), Спортивный арбитражный суд (CAS), Международный союз конькобежцев (ISU)
WADA направило письмо Валиевой для взыскания средств

WADA направило письмо представителям Валиевой о взыскании средств

Камила Валиева
Камила Валиева - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
САМАРА, 7 ноя - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) направило письмо представителям российской фигуристки Камилы Валиевой с просьбой взыскать средства, заявили РИА Новости в пресс-службе организации.
Федеральный суд Швейцарии ранее отклонил запрос о пересмотре решения оставить в силе вердикт Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу о нарушении антидопинговых правил Валиевой. Сторона россиянки обязана выплатить Международному союзу конькобежцев (ISU) и WADA по 8 тысяч швейцарских франков в качестве судебных издержек.
«
"WADA принимает к сведению последнее решение Федерального суда Швейцарии. Адвокат WADA направил письмо представителям спортсмена с просьбой взыскать средства в соответствии с постановлением суда", - сообщили в пресс-службе.
Фигурное катание
 
