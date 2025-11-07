https://ria.ru/20251107/sport-2053529015.html
Корнев второй раз за день побил рекорд России на короткой воде
Корнев второй раз за день побил рекорд России на короткой воде
Корнев второй раз за день побил рекорд России на короткой воде
Егор Корнев обновил рекорд России в плавании на короткой воде на дистанции 50 метров баттерфляем на чемпионате страны в Казани. РИА Новости Спорт, 07.11.2025
2025-11-07T18:46:00+03:00
2025-11-07T18:46:00+03:00
2025-11-07T18:49:00+03:00
спорт
плавание
россия
казань
олег костин (пловец)
россия
казань
Новости
ru-RU
