"Краснодар" и "Спартак" наказали за неподобающее поведение в матче РПЛ
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) принял решение оштрафовать "Краснодар" и московский "Спартак" за неподобающее... РИА Новости Спорт, 07.11.2025
2025-11-07T15:32:00+03:00
спорт, артур григорьянц, российский футбольный союз (рфс), краснодар, спартак москва, российская премьер-лига (рпл)
