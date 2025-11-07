Рейтинг@Mail.ru
"Краснодар" и "Спартак" наказали за неподобающее поведение в матче РПЛ
Футбол
 
15:32 07.11.2025
"Краснодар" и "Спартак" наказали за неподобающее поведение в матче РПЛ
"Краснодар" и "Спартак" наказали за неподобающее поведение в матче РПЛ
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) принял решение оштрафовать "Краснодар" и московский "Спартак" за неподобающее... РИА Новости Спорт, 07.11.2025
Новости
"Краснодар" и "Спартак" наказали за неподобающее поведение в матче РПЛ

КДК РФС оштрафовал "Краснодар" и "Спартак" за неподобающее поведение в матче РПЛ

Футболисты "Краснодара" в матче РПЛ. Архивное фото
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости, Андрей Михайлов. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) принял решение оштрафовать "Краснодар" и московский "Спартак" за неподобающее поведение игроков в очном матче, сообщил журналистам глава комитета Артур Григорьянц.
"Краснодар" 2 ноября дома обыграл "Спартак" (2:1) в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Краснодарцы в этой игре получили два удаления, "красно-белые" - пять предупреждений у игроков, еще одно - у официального лица клуба.
"Краснодар" и "Спартак" оштрафованы за неподобающее поведение на 100 тысяч рублей каждый", - сказал Григорьянц.
После 14 туров "Краснодар" занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 32 очка. "Спартак" располагается на шестой строчке, имея в активе на 10 баллов меньше. Краснодарцы в 15-м туре 9 ноября на выезде сыграют с калининградской "Балтикой". "Красно-белые" в этот же день в гостях встретятся с грозненским "Ахматом".
Стали известны судьи матчей 15-го тура РПЛ
Стали известны судьи матчей 15-го тура РПЛ
7 ноября, 13:44
 
ФутболСпортАртур ГригорьянцРоссийский футбольный союз (РФС)КраснодарСпартак МоскваРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
