07.11.2025
Теннис
 
11:08 07.11.2025
Андреевой и Шнайдер нужен более размеренный график, считает Петрова
Андреевой и Шнайдер нужен более размеренный график, считает Петрова
Российским теннисисткам Мирре Андреевой и Диане Шнайдер необходим более размеренный график выступлений в парном разряде, заявила РИА Новости бронзовый призер... РИА Новости Спорт, 07.11.2025
теннис
спорт
диана шнайдер
мирра андреева
надежда петрова
женская теннисная ассоциация (wta)
Теннис, Спорт, Диана Шнайдер, Мирра Андреева, Надежда Петрова, Женская теннисная ассоциация (WTA)
Андреевой и Шнайдер нужен более размеренный график, считает Петрова

САМАРА, 7 ноя - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Российским теннисисткам Мирре Андреевой и Диане Шнайдер необходим более размеренный график выступлений в парном разряде, заявила РИА Новости бронзовый призер Олимпийских игр в парном разряде Надежда Петрова.
В четверг Андреева и Шнайдер потерпели третье поражение в парном разряде на групповом этапе итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), призовой фонд которого составляет 15,5 млн долларов.
"Мне нравится их пара. Они хорошо сошлись, очень хорошо дружат и общаются. Конечно, медаль Олимпиады их очень сплотила. Но думаю, они обе подустали, сказывается и состояние Мирры Андреевой. Может быть, слишком много турниров они сыграли и им нужен более размеренный график. Возможно, сделать акцент только на самых крупных турнирах, потому что для Мирры все же сейчас приоритет одиночный разряд", - сказала Петрова.
"Диана Шнайдер показывает хорошие результаты, есть победы, но нет таких стабильных результатов, как у Мирры, поэтому она может себе позволить выступать и там, и там", - добавила она.
Тарпищев рассказал о проблемах теннисистки Андреевой
6 ноября, 09:43
Тарпищев рассказал о проблемах теннисистки Андреевой
6 ноября, 09:43
 
ТеннисСпортДиана ШнайдерМирра АндрееваНадежда ПетроваЖенская теннисная ассоциация (WTA)
 
