Андреевой и Шнайдер нужен более размеренный график, считает Петрова

САМАРА, 7 ноя - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Российским теннисисткам Мирре Андреевой и Диане Шнайдер необходим более размеренный график выступлений в парном разряде, заявила РИА Новости бронзовый призер Олимпийских игр в парном разряде Надежда Петрова.
В четверг Андреева и Шнайдер потерпели третье поражение в парном разряде на групповом этапе итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), призовой фонд которого составляет 15,5 млн долларов.
"Мне нравится их пара. Они хорошо сошлись, очень хорошо дружат и общаются. Конечно, медаль Олимпиады их очень сплотила. Но думаю, они обе подустали, сказывается и состояние Мирры Андреевой. Может быть, слишком много турниров они сыграли и им нужен более размеренный график. Возможно, сделать акцент только на самых крупных турнирах, потому что для Мирры все же сейчас приоритет одиночный разряд", - сказала Петрова.
"Диана Шнайдер показывает хорошие результаты, есть победы, но нет таких стабильных результатов, как у Мирры, поэтому она может себе позволить выступать и там, и там", - добавила она.
