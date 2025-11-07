Андреевой и Шнайдер нужен более размеренный график, считает Петрова

САМАРА, 7 ноя - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Российским теннисисткам Мирре Андреевой и Диане Шнайдер необходим более размеренный график выступлений в парном разряде, заявила РИА Новости бронзовый призер Олимпийских игр в парном разряде Надежда Петрова.

"Диана Шнайдер показывает хорошие результаты, есть победы, но нет таких стабильных результатов, как у Мирры, поэтому она может себе позволить выступать и там, и там", - добавила она.