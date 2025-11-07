МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Восток" в течение прошедшей недели продолжили продвижение в глубину обороны противника и завершили освобождение населенного пункта Успеновка Запорожской области, сообщило Минобороны РФ.

ВС РФ продолжают уничтожение ВСУ

Российские военнослужащие продолжают уничтожение окружённой группировки ВСУ в районе Купянска, сообщили в Минобороны РФ.

Российские войска зачищают от разрозненных групп противника Купянск-Узловой, Куриловку, Петропавловку в Харьковской области , сообщили в Минобороны РФ.

Российская группировка "Запад" за прошедшую неделю пресекла три попытки украинских формирований восстановить переправу через реку Оскол и прорвать кольцо окружения в районе Купянска, сообщили в Минобороны РФ.

Освобождённая в Запорожской области Успеновка была одним из ключевых и наиболее укреплённых узлов обороны ВСУ на левом берегу реки Янчур, сообщили в Минобороны РФ.

Российские военные в ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам в России нанесли семь групповых ударов по предприятиям ВПК Украины , объектам украинского газо-энергетического комплекса, обеспечивавшим их работу, а также объектам ВСУ, сообщило министерство обороны РФ.

Минобороны РФ отслеживает поставки, которые поступают киевскому режиму от стран Запада, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

За Киев платит Запад

Европейский союз должен быть готов обеспечивать Украину военными ресурсами еще три года, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в эфире телеканала TVP World.

Странам ЕС придется выплачивать проценты от кредита до 5,6 миллиарда евро в год для Украины, если им не удастся использовать 140 миллиардов евро замороженных активов Центрального банка РФ, сообщает издание Financial Times со ссылкой на просмотренный документ.

Трамп верит в мир

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает реальным прекращение огня на Украине и заявляет, что Астана готова принять возможные переговоры России и Украины, об этом он сообщил в интервью американской газете New York Times.

Провокации Киева вредят всем

Провоцирование европейцами Киева на продолжение боевых действий только ухудшает положение Украины, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Пауза в переговорном процессе между РФ и Украиной возникла из-за Киева и провокаций Европы , заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Пауза в переговорном процессе тормозит урегулирование, заявил он.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что говорить о взаимном доверии между Россией и Украиной не приходится. По его словам, отсутствие доверия между Россией и Украиной налицо.

Запорожская АЭС

МАГАТЭ договорилось о локальном режиме тишины у Запорожской АЭС (ЗАЭС), это позволит провести ремонт, заявил генеральный директор агентства Рафаэль Гросси . МАГАТЭ ожидает, что техспециалисты начнут ремонт в субботу, чтобы в ближайшие дни восстановить подключение линии "Ферросплавная-1" к ЗАЭС, говорится в заявлении агентства.