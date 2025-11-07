https://ria.ru/20251107/spetsoperatsiya-2053333880.html
ВС России уничтожили танк ВСУ под Константиновкой
ВС России уничтожили танк ВСУ под Константиновкой
ДОНЕЦК, 7 ноя - РИА Новости. Операторы беспилотных систем 6-й мотострелковой дивизии "Южной" группировки войск уничтожили танк Т-72 ВСУ в районе населенного пункта Константиновка, сообщили в Минобороны России.
"В ходе выполнения боевой задачи операторы беспилотных систем обнаружили вражеский танк Т-72. Первое попадание пришлось в двигатель, что позволило вывести технику противника из строя. Последующими попаданиями танк был полностью уничтожен", - говорится в сообщении.
Отмечается, что расчеты беспилотных систем российских войск ежедневно уничтожают различную технику, автомобили, а также беспилотники противника как в воздухе, так и на земле.