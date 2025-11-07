ВС России уничтожили танк ВСУ под Константиновкой

"В ходе выполнения боевой задачи операторы беспилотных систем обнаружили вражеский танк Т-72. Первое попадание пришлось в двигатель, что позволило вывести технику противника из строя. Последующими попаданиями танк был полностью уничтожен", - говорится в сообщении.

Отмечается, что расчеты беспилотных систем российских войск ежедневно уничтожают различную технику, автомобили, а также беспилотники противника как в воздухе, так и на земле.