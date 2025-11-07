Рейтинг@Mail.ru
ВС России уничтожили танк ВСУ под Константиновкой - РИА Новости, 07.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:06 07.11.2025
https://ria.ru/20251107/spetsoperatsiya-2053333880.html
ВС России уничтожили танк ВСУ под Константиновкой
ВС России уничтожили танк ВСУ под Константиновкой - РИА Новости, 07.11.2025
ВС России уничтожили танк ВСУ под Константиновкой
Операторы беспилотных систем 6-й мотострелковой дивизии "Южной" группировки войск уничтожили танк Т-72 ВСУ в районе населенного пункта Константиновка, сообщили... РИА Новости, 07.11.2025
2025-11-07T06:06:00+03:00
2025-11-07T06:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
константиновка
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/08/2047029773_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4e71976b0ed8b2461ead0fd8e5ddacee.jpg
https://ria.ru/20251107/spetsoperatsiya-2053332146.html
россия
константиновка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/08/2047029773_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_06884d7243e4a942771afec34431ec4e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, вооруженные силы украины, константиновка
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Константиновка
ВС России уничтожили танк ВСУ под Константиновкой

ВС РФ уничтожили танк Т-72 ВСУ под Константиновкой

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ДОНЕЦК, 7 ноя - РИА Новости. Операторы беспилотных систем 6-й мотострелковой дивизии "Южной" группировки войск уничтожили танк Т-72 ВСУ в районе населенного пункта Константиновка, сообщили в Минобороны России.
"В ходе выполнения боевой задачи операторы беспилотных систем обнаружили вражеский танк Т-72. Первое попадание пришлось в двигатель, что позволило вывести технику противника из строя. Последующими попаданиями танк был полностью уничтожен", - говорится в сообщении.
Отмечается, что расчеты беспилотных систем российских войск ежедневно уничтожают различную технику, автомобили, а также беспилотники противника как в воздухе, так и на земле.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
Операторы БПЛА "Днепра" уничтожили транспортные средства и боевиков ВСУ
Вчера, 05:08
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВооруженные силы УкраиныКонстантиновка
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала