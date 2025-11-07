Рейтинг@Mail.ru
Операторы БПЛА "Днепра" уничтожили транспортные средства и боевиков ВСУ
07.11.2025
Специальная военная операция на Украине
 
05:08 07.11.2025
Операторы БПЛА "Днепра" уничтожили транспортные средства и боевиков ВСУ
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность, запорожская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Операторы БПЛА "Днепра" уничтожили транспортные средства и боевиков ВСУ

МЕЛИТОПОЛЬ, 7 ноя - РИА Новости. Операторы подразделения беспилотных систем мотострелковой дивизии 58-й гвардейской армии группировки войск "Днепр" уничтожили три транспортных средства вооруженных сил Украины с личным составом, а также наземный робототехнический комплекс (НРТК) противника в Запорожской области, сообщили в Минобороны России, опубликовав кадры поражения целей ВСУ.
"Выполняя разведывательно-боевые задачи в дневное и ночное время, а также действуя из БПЛА-засад, операторы дронов выявили передвижение противника на автомобилях к передовым позициям и нанесли по ним точечные удары. В результате три транспортных средства с живой силой противника были уничтожены", - сообщили в военном ведомстве.
На участке линии боевого соприкосновения в Запорожской области разведка обнаружила роботизированную платформу ВСУ, которая выполняла доставку на передовую боеприпасов и материальных средств. "Расчет БПЛА дивизии направил для уничтожения цели ударный беспилотник, зафиксировано прямое попадание дрона-камикадзе и полное выгорание НРТК противника", - отметили в Минобороны.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
Расчеты FPV-дронов "Днепра" уничтожили САУ и пункты управления БПЛА ВСУ
Специальная военная операция на Украине
 
 
