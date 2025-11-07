Операторы БПЛА "Днепра" уничтожили транспортные средства и боевиков ВСУ

МЕЛИТОПОЛЬ, 7 ноя - РИА Новости. Операторы подразделения беспилотных систем мотострелковой дивизии 58-й гвардейской армии группировки войск "Днепр" уничтожили три транспортных средства вооруженных сил Украины с личным составом, а также наземный робототехнический комплекс (НРТК) противника в Запорожской области, сообщили в Минобороны России, опубликовав кадры поражения целей ВСУ.

"Выполняя разведывательно-боевые задачи в дневное и ночное время, а также действуя из БПЛА-засад, операторы дронов выявили передвижение противника на автомобилях к передовым позициям и нанесли по ним точечные удары. В результате три транспортных средства с живой силой противника были уничтожены", - сообщили в военном ведомстве.