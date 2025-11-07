https://ria.ru/20251107/spetsoperatsiya-2053321456.html
ВС России уничтожили бронемашину ВСУ на Константиновском направлении
ВС России уничтожили бронемашину ВСУ на Константиновском направлении - РИА Новости, 07.11.2025
ВС России уничтожили бронемашину ВСУ на Константиновском направлении
Операторы ударных дронов на константиновском направлении уничтожили боевые бронемашины ВСУ, сообщил РИА Новости оператор FPV-дрона Южного военного округа с... РИА Новости, 07.11.2025
2025-11-07T01:54:00+03:00
2025-11-07T01:54:00+03:00
2025-11-07T01:54:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/17/2049995477_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cf13ba3e2e0a8f7389e0e7b0ccaee312.jpg
https://ria.ru/20251106/svo-2053168275.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/17/2049995477_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c3a64168b8e48ad1f96ccba74df76470.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
ВС России уничтожили бронемашину ВСУ на Константиновском направлении
ВС РФ уничтожили бронемашину MaxxPro ВСУ на Константиновском направлении
ДОНЕЦК, 7 ноя - РИА Новости. Операторы ударных дронов на константиновском направлении уничтожили боевые бронемашины ВСУ, сообщил РИА Новости оператор FPV-дрона Южного военного округа с позывным "Ростов".
"Работаем на константиновском направлении, в основном по логистическим маршрутам противника. Уничтожаем технику, подвозы (живой силы ВСУ
- ред.). Любые цели противника берем под уничтожение: расчеты БПЛА, живую силу противника, укрепления, машины и транспорт", - сказал агентству "Ростов".
По словам оператора FPV-дрона, в последние недели расчеты дронов отметились серией успешно выполненных задач.
"За последнее время уничтожали различные ББМ (боевые бронемашины): это несколько "Козаков-2" (бронемашина), MaxxPro (американский бронетранспортер) и множество небронированной техники, легковых пикапов", - добавил "Ростов".