Рейтинг@Mail.ru
ВС России уничтожили бронемашину ВСУ на Константиновском направлении - РИА Новости, 07.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:54 07.11.2025
https://ria.ru/20251107/spetsoperatsiya-2053321456.html
ВС России уничтожили бронемашину ВСУ на Константиновском направлении
ВС России уничтожили бронемашину ВСУ на Константиновском направлении - РИА Новости, 07.11.2025
ВС России уничтожили бронемашину ВСУ на Константиновском направлении
Операторы ударных дронов на константиновском направлении уничтожили боевые бронемашины ВСУ, сообщил РИА Новости оператор FPV-дрона Южного военного округа с... РИА Новости, 07.11.2025
2025-11-07T01:54:00+03:00
2025-11-07T01:54:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/17/2049995477_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cf13ba3e2e0a8f7389e0e7b0ccaee312.jpg
https://ria.ru/20251106/svo-2053168275.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/17/2049995477_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c3a64168b8e48ad1f96ccba74df76470.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
ВС России уничтожили бронемашину ВСУ на Константиновском направлении

ВС РФ уничтожили бронемашину MaxxPro ВСУ на Константиновском направлении

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ДОНЕЦК, 7 ноя - РИА Новости. Операторы ударных дронов на константиновском направлении уничтожили боевые бронемашины ВСУ, сообщил РИА Новости оператор FPV-дрона Южного военного округа с позывным "Ростов".
"Работаем на константиновском направлении, в основном по логистическим маршрутам противника. Уничтожаем технику, подвозы (живой силы ВСУ - ред.). Любые цели противника берем под уничтожение: расчеты БПЛА, живую силу противника, укрепления, машины и транспорт", - сказал агентству "Ростов".
По словам оператора FPV-дрона, в последние недели расчеты дронов отметились серией успешно выполненных задач.
"За последнее время уничтожали различные ББМ (боевые бронемашины): это несколько "Козаков-2" (бронемашина), MaxxPro (американский бронетранспортер) и множество небронированной техники, легковых пикапов", - добавил "Ростов".
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
Войска "Запада" сорвали попытку группы боевиков ВСУ вырваться из окружения
6 ноября, 12:30
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала