ВС России уничтожили бронемашину ВСУ на Константиновском направлении

ДОНЕЦК, 7 ноя - РИА Новости. Операторы ударных дронов на константиновском направлении уничтожили боевые бронемашины ВСУ, сообщил РИА Новости оператор FPV-дрона Южного военного округа с позывным "Ростов".

По словам оператора FPV-дрона, в последние недели расчеты дронов отметились серией успешно выполненных задач.

"За последнее время уничтожали различные ББМ (боевые бронемашины): это несколько "Козаков-2" (бронемашина), MaxxPro (американский бронетранспортер) и множество небронированной техники, легковых пикапов", - добавил "Ростов".