В Совфеде предложили запретить размещать дарксторы в многоквартирных домах

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. В Совфеде предложили полностью запретить размещать склады для сборки заказов при онлайн-торговле (дарксторы) в многоквартирных домах, такая норма содержится в подготовленном законопроекте, сообщил РИА Новости автор документа, сенатор Олег Голов.

Даркстор - специальный склад, в котором собирают товары для формирования онлайн-заказов и дальнейшей передачи в доставку. Инициатива не касается пунктов выдачи заказов.

Парламентарий направил письма министру юстиции РФ Константину Чуйченко и главе Минпромторга Антону Алиханову с просьбой дать оценку предлагаемым изменениям в законодательство. Документы есть в распоряжении РИА Новости.

"Подготовлен проект закона, направленный на урегулирование вопросов размещения дарксторов в многоквартирных жилых домах. Предлагается ввести в законодательство определение даркстора как закрытого для покупателей объекта дистанционной торговли, где формируется расширенный запас товаров, систематически комплектуются и подготавливаются многочисленные заказы, осуществляется интенсивная погрузочно-разгрузочная деятельность", - говорится в обращении.

К характерным признакам даркстора относятся: многократные поставки товаров в течение суток (более двух раз в день); расширенный товарный ассортимент, превращающий помещение в складской объект; комплектация сотен заказов ежедневно; осуществление логистических операций в ночное время; отсутствие непосредственного обслуживания покупателей, уточнил сенатор.

По словам Голова, законопроектом "предусматривается прямой запрет на размещение дарксторов в многоквартирных жилых домах в связи с тем, что их функционирование создает существенные неудобства для жителей: ночной шум от разгрузочных операций, повышенная пожарная нагрузка, интенсивный транспортный поток, блокирование придомовой территории и затруднение проезда спецтранспорта, нарушение санитарно-эпидемиологических норм, психологический дискомфорт от превращения жилого дома в логистический узел".

Парламентарий подчеркнул, что цели законопроекта в части дарксторов: защита прав жителей многоквартирных домов на комфортное и безопасное проживание; устранение правовой неопределенности в квалификации складских объектов дистанционной торговли; ликвидация недобросовестной конкуренции, когда использование жилого фонда под складскую деятельность создает необоснованные ценовые преимущества.

Кроме того, проект направлен на создание прозрачных и равных условий для участников рынка электронной торговли; формирование предсказуемой регуляторной среды для развития логистической инфраструктуры электронной коммерции.

"Законопроект направлен не на ограничение развития электронной торговли, а на выведение складской инфраструктуры из жилых домов в соответствующие категории недвижимости: отдельно стоящие нежилые здания, логистические или торгово-офисные зоны, где такая деятельность не конфликтует с правами граждан на благоприятную жилую среду", - пояснил Голов.

Сенатор просит глав ведомств прояснить позицию министерств в части соответствия предлагаемых норм действующему законодательству РФ , в том числе Жилищному кодексу РФ, законодательству о торговой деятельности, целесообразности введения в законы понятия "даркстор" и предлагаемых критериев его разграничения с пунктами выдачи заказов.