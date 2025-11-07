Рейтинг@Mail.ru
Новгородская область будет сотрудничать с Астраханской в экономике и науке - РИА Новости, 07.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:41 07.11.2025
https://ria.ru/20251107/sotrudnichestvo-2053485983.html
Новгородская область будет сотрудничать с Астраханской в экономике и науке
Новгородская область будет сотрудничать с Астраханской в экономике и науке - РИА Новости, 07.11.2025
Новгородская область будет сотрудничать с Астраханской в экономике и науке
Губернатор Новгородской области Александр Дронов подписал с губернатором Астраханской области Игорем Бабушкиным соглашение о сотрудничестве в экономической,... РИА Новости, 07.11.2025
2025-11-07T16:41:00+03:00
2025-11-07T16:41:00+03:00
игорь бабушкин
астраханская область
новгородская область
великий новгород
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/07/2053483575_0:89:1280:809_1920x0_80_0_0_7586f32c0e7b46305199bd4a1dad1511.jpg
https://ria.ru/20251022/rossiya-2049946617.html
астраханская область
новгородская область
великий новгород
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/07/2053483575_143:0:1280:853_1920x0_80_0_0_7250f3185b2a215dff67078eeeff5f8c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
игорь бабушкин, астраханская область, новгородская область, великий новгород
Игорь Бабушкин, Астраханская область, Новгородская область, Великий Новгород
Новгородская область будет сотрудничать с Астраханской в экономике и науке

Дронов подписал с Бабушкиным соглашение о сотрудничестве в экономике и науке

© Фото : Александр Дронов/TelegramГубернатор Новгородской области Александр Дронов и губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин
Губернатор Новгородской области Александр Дронов и губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
© Фото : Александр Дронов/Telegram
Губернатор Новгородской области Александр Дронов и губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 7 ноя - РИА Новости. Губернатор Новгородской области Александр Дронов подписал с губернатором Астраханской области Игорем Бабушкиным соглашение о сотрудничестве в экономической, научной и культурной сферах.
Как уточняет пресс-служба правительства региона, в рамках рабочего визита Дронова в Астраханскую область стороны обсудили поставки продукции астраханского агропромышленного комплекса в регион, взаимодействие в промышленности и развитие логистических связей. В свою очередь, Новгородская область готова предложить продукцию обрабатывающей, химической и пищевой промышленности.
"С губернатором Астраханской области Игорем Бабушкиным подписали соглашение о сотрудничестве наших регионов в торгово-экономической, научно-технической, культурной сферах", - сообщил Дронов в своем Telegram-канале.
Он также добавил, что поделился с Бабушкиным опытом проведения парламентского форума "Историко-культурное наследие России", который недавно прошел в Великом Новгороде, и где обсуждали сохранение памятников. И теперь такой же форум пройдет в Астраханской области.
"Астрахань, как и Великий Новгород - город с богатым культурным наследием", - добавил Дронов и поблагодарил Бабушкина за теплый прием.
Вид на город Великий Новгород - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
Турпоток увеличился почти в два с половиной раза в Новгородской области
22 октября, 22:42
 
Игорь БабушкинАстраханская областьНовгородская областьВеликий Новгород
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала