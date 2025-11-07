https://ria.ru/20251107/sotrudnichestvo-2053485983.html
Новгородская область будет сотрудничать с Астраханской в экономике и науке
Новгородская область будет сотрудничать с Астраханской в экономике и науке - РИА Новости, 07.11.2025
Новгородская область будет сотрудничать с Астраханской в экономике и науке
Губернатор Новгородской области Александр Дронов подписал с губернатором Астраханской области Игорем Бабушкиным соглашение о сотрудничестве в экономической,... РИА Новости, 07.11.2025
2025-11-07T16:41:00+03:00
2025-11-07T16:41:00+03:00
2025-11-07T16:41:00+03:00
игорь бабушкин
астраханская область
новгородская область
великий новгород
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/07/2053483575_0:89:1280:809_1920x0_80_0_0_7586f32c0e7b46305199bd4a1dad1511.jpg
https://ria.ru/20251022/rossiya-2049946617.html
астраханская область
новгородская область
великий новгород
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/07/2053483575_143:0:1280:853_1920x0_80_0_0_7250f3185b2a215dff67078eeeff5f8c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь бабушкин, астраханская область, новгородская область, великий новгород
Игорь Бабушкин, Астраханская область, Новгородская область, Великий Новгород
Новгородская область будет сотрудничать с Астраханской в экономике и науке
Дронов подписал с Бабушкиным соглашение о сотрудничестве в экономике и науке
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 7 ноя - РИА Новости. Губернатор Новгородской области Александр Дронов подписал с губернатором Астраханской области Игорем Бабушкиным соглашение о сотрудничестве в экономической, научной и культурной сферах.
Как уточняет пресс-служба правительства региона, в рамках рабочего визита Дронова в Астраханскую область стороны обсудили поставки продукции астраханского агропромышленного комплекса в регион, взаимодействие в промышленности и развитие логистических связей. В свою очередь, Новгородская область готова предложить продукцию обрабатывающей, химической и пищевой промышленности.
"С губернатором Астраханской области Игорем Бабушкиным подписали соглашение о сотрудничестве наших регионов в торгово-экономической, научно-технической, культурной сферах", - сообщил Дронов в своем Telegram-канале.
Он также добавил, что поделился с Бабушкиным опытом проведения парламентского форума "Историко-культурное наследие России", который недавно прошел в Великом Новгороде, и где обсуждали сохранение памятников. И теперь такой же форум пройдет в Астраханской области.
"Астрахань, как и Великий Новгород - город с богатым культурным наследием", - добавил Дронов и поблагодарил Бабушкина за теплый прием.