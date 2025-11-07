Новгородская область будет сотрудничать с Астраханской в экономике и науке

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 7 ноя - РИА Новости. Губернатор Новгородской области Александр Дронов подписал с губернатором Астраханской области Игорем Бабушкиным соглашение о сотрудничестве в экономической, научной и культурной сферах.

Как уточняет пресс-служба правительства региона, в рамках рабочего визита Дронова в Астраханскую область стороны обсудили поставки продукции астраханского агропромышленного комплекса в регион, взаимодействие в промышленности и развитие логистических связей. В свою очередь, Новгородская область готова предложить продукцию обрабатывающей, химической и пищевой промышленности.

"С губернатором Астраханской области Игорем Бабушкиным подписали соглашение о сотрудничестве наших регионов в торгово-экономической, научно-технической, культурной сферах", - сообщил Дронов в своем Telegram-канале.

Он также добавил, что поделился с Бабушкиным опытом проведения парламентского форума "Историко-культурное наследие России", который недавно прошел в Великом Новгороде, и где обсуждали сохранение памятников. И теперь такой же форум пройдет в Астраханской области.