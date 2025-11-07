Рейтинг@Mail.ru
Сошников вернулся в "Адмирал" - РИА Новости Спорт, 07.11.2025
10:59 07.11.2025 (обновлено: 11:01 07.11.2025)
Сошников вернулся в "Адмирал"
Сошников вернулся в "Адмирал"
© Фото : Официальный сайт НХЛНападающий "Нью-Йорк Айлендерс" Никита Сошников
© Фото : Официальный сайт НХЛ
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Нападающий Никита Сошников перешел из новосибирской "Сибири" в "Адмирал", сообщается в Telegram-канале владивостокского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
С 32-летним форвардом, который провел прошлый сезон в "Адмирале", подписан контракт до конца сезона-2026/27. В ходе обмена в обратном направлении проследовал форвард Семен Кошелев.
В прошлом сезоне Сошников провел за "моряков" 57 матчей в регулярном чемпионате и заработал 41 очко (22 гола + 19 передач). В плей-офф нападающий набрал 5 очков (3+2) в пяти играх. В текущем чемпионате у него 11 очков (2+9) в 20 встречах за "Сибирь".
Помимо "Адмирала" и "Сибири", в КХЛ Сошников также выступал за подмосковный "Атлант", уфимский "Салават Юлаев", ЦСКА, омский "Авангард" и челябинский "Трактор". Всего в лиге он провел 435 матчей и набрал 239 очков (106+133).
В Национальной хоккейной лиге нападающий имеет опыт выступления за "Нью-Йорк Айлендерс", "Сент-Луис Блюз" и "Торонто Мейпл Лифс".
