Сошников вернулся в "Адмирал"
Нападающий Никита Сошников перешел из новосибирской "Сибири" в "Адмирал", сообщается в Telegram-канале владивостокского клуба Континентальной хоккейной лиги... РИА Новости Спорт, 07.11.2025
