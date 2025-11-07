Рейтинг@Mail.ru
Экс-собственники оспорили возвращение "Издательства "Музыка" государству - РИА Новости, 07.11.2025
16:40 07.11.2025 (обновлено: 16:41 07.11.2025)
Экс-собственники оспорили возвращение "Издательства "Музыка" государству
россия, происшествия, генеральная прокуратура рф, российская академия художеств, сша
Россия, Происшествия, Генеральная прокуратура РФ, Российская академия художеств, США
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Бывшие собственники оспорили возвращение государству "Издательства "Музыка" - крупнейшего нотного хранилища страны, собственником которого в результате незаконной приватизации стали гражданин США Марк Зильберквит и его близкие, сказано в данных Перовского суда Москвы, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"В суде зарегистрировано пять апелляционных жалоб, в том числе жалоба Зильберквита", - сказано в материалах.
Ранее суд удовлетворил иск Генеральной прокуратуры об обращении имущества в доход государства, решение должно исполняться незамедлительно.
Ответчиками по исковому заявлению выступают имеющие гражданство США супруги Марк и Елена Зильберквиты, дочь их делового партнера Анастасия Юргенсон, а также ООО "Издательство "Гамма-Пресс". В качестве третьих лиц указаны АО "Издательство "Музыка", ООО "Музыкальное издательство "П. Юргенсон" и АО "ВТБ Регистратор".
Издательство, по данным Генпрокуратуры, ведет свою историю с XIX века и является "богатейшим хранилищем многотомных нотных изданий, являющихся культурным достоянием многонационального народа России".
В августе 2004 года предприятие было преобразовано в ФГУП "Издательство "Музыка" и передано в ведение министерства по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций. В марте того же года директором издательства стал Зильберквит, его должность предполагает отказ от предпринимательской и иной деятельности. Однако он, отметили в прокуратуре, "захватил государственное предприятие, обратив его имущество в свою собственность". Он оцифровал печатные тиражи, оформил авторские права, ограничил их свободное использование в России и запретил к ним бесплатный доступ. А затем он стал заключать контракты на печать музыкальной литературы.
Как сообщается на официальном сайте Российской академии художеств, кандидат педагогических наук Зильберквит с 2023 года является ее почетным членом. С 2006 года - основатель и президент Международного благотворительного фонда Чайковского.
