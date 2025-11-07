Рейтинг@Mail.ru
Соболенко стала второй финалисткой итогового турнира WTA - РИА Новости Спорт, 07.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обложка для супертега - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Теннис
 
23:19 07.11.2025 (обновлено: 23:23 07.11.2025)
https://ria.ru/20251107/sobolenko-2053575632.html
Соболенко стала второй финалисткой итогового турнира WTA
Соболенко стала второй финалисткой итогового турнира WTA - РИА Новости Спорт, 07.11.2025
Соболенко стала второй финалисткой итогового турнира WTA
Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко обыграла американку Аманду Анисимову в полуфинальном матче итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA),... РИА Новости Спорт, 07.11.2025
2025-11-07T23:19:00+03:00
2025-11-07T23:23:00+03:00
теннис
спорт
арина соболенко
елена рыбакина
аманда анисимова
женская теннисная ассоциация (wta)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/08/1971348564_0:0:1006:566_1920x0_80_0_0_ca178721aff2b8558b0fb621df111b6d.jpg
/20251107/rybakina-2053554027.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/08/1971348564_0:0:1006:756_1920x0_80_0_0_581964c700415f35f3b4eaaa9f620650.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, арина соболенко, елена рыбакина, аманда анисимова, женская теннисная ассоциация (wta)
Теннис, Спорт, Арина Соболенко, Елена Рыбакина, Аманда Анисимова, Женская теннисная ассоциация (WTA)
Соболенко стала второй финалисткой итогового турнира WTA

Соболенко во второй раз в карьере вышла в финал итогового турнира WTA

© US OpenАрина Соболенко
Арина Соболенко - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
© US Open
Читать в
Дзен
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко обыграла американку Аманду Анисимову в полуфинальном матче итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), призовой фонд которого составляет 15,5 млн долларов.
Женская теннисная ассоциация (WTA)
WTA Finals, Final Stage
07 ноября 2025 • начало в 20:45
Завершен
Арина Соболенко
2 : 16:33:66:3
Аманда Анисимова
Календарь Турнирная таблица История встреч
Встреча в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) завершилась победой Соболенко со счетом 6:3, 3:6, 6:3. Теннисистки провели на корте 2 часа 21 минуту.
В финале, который состоится 8 ноября, Соболенко сыграет с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной.
Белорусская теннисистка во второй раз в карьере вышла в финал итогового турнира. В 2022 году в американском Форт-Уэрте Соболенко уступила француженке Каролин Гарсии.
Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
Рыбакина вышла в финал итогового турнира WTA
7 ноября, 20:39
 
ТеннисСпортАрина СоболенкоЕлена РыбакинаАманда АнисимоваЖенская теннисная ассоциация (WTA)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    3-й период
    Металлург Мг
    Авангард
    1
    2
  • Хоккей
    3-й период
    Салават Юлаев
    Барыс
    4
    3
  • Футбол
    Перерыв
    КАМАЗ
    Крылья Советов
    1
    0
  • Хоккей
    27.11 19:30
    Спартак Москва
    Автомобилист
  • Хоккей
    27.11 19:30
    ЦСКА
    Лада
  • Футбол
    27.11 20:30
    Динамо Москва
    Зенит
  • Футбол
    27.11 20:45
    Порту
    Ницца
  • Футбол
    27.11 20:45
    Астон Вилла
    Янг Бойз
  • Футбол
    27.11 20:45
    Рома
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Фейенорд
    Селтик
  • Футбол
    27.11 20:45
    ПАОК
    Бранн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Лилль
    Динамо Загреб
  • Футбол
    27.11 23:00
    Црвена Звезда
    ФКСБ
  • Футбол
    27.11 23:00
    Болонья
    Зальцбург
  • Футбол
    27.11 23:00
    Фиорентина
    АЕК Афины
  • Футбол
    27.11 23:00
    Страсбур
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала