Соболенко стала второй финалисткой итогового турнира WTA
Соболенко стала второй финалисткой итогового турнира WTA - РИА Новости Спорт, 07.11.2025
Соболенко стала второй финалисткой итогового турнира WTA
Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко обыграла американку Аманду Анисимову в полуфинальном матче итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA),... РИА Новости Спорт, 07.11.2025
