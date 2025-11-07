Камеры с ИИ возьмут на контроль состояние крыш и балконов в Подмосковье

Новая система позволит автоматически фиксировать наличие нарушений, фотографируя крыши и балконы и анализируя полученные снимки. В случае выявления снега или наледи фотографии будут передаваться специалистам для проверки. Подтверждение наличия нарушений повлечет обязательное устранение неполадок управляющей компанией.

Нейросеть также сможет обрабатывать изображения, поступающие от УК через мобильное приложение "Проверки Подмосковья". По словам представителей ведомства, современные алгоритмы анализируют данные более чем с тысячи камер системы "Безопасный регион". Всего мониторинг осуществляется на территории свыше 21 тысячи многоквартирных домов.