Камеры с ИИ возьмут на контроль состояние крыш и балконов в Подмосковье
18:58 07.11.2025
Камеры с ИИ возьмут на контроль состояние крыш и балконов в Подмосковье
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Камеры с ИИ возьмут на контроль состояние крыш и балконов в Подмосковье

© РИА Новости / Евгений БиятовКамера видеонаблюдения
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Искусственный интеллект подключат к камерам системы "Безопасный регион" для выявления снега и наледи на крышах и балконах жилых домов в Подмосковье предстоящей зимой. Об этом сообщил 360.ru со ссылкой на министерство госуправления Московской области.
Новая система позволит автоматически фиксировать наличие нарушений, фотографируя крыши и балконы и анализируя полученные снимки. В случае выявления снега или наледи фотографии будут передаваться специалистам для проверки. Подтверждение наличия нарушений повлечет обязательное устранение неполадок управляющей компанией.
Нейросеть также сможет обрабатывать изображения, поступающие от УК через мобильное приложение "Проверки Подмосковья". По словам представителей ведомства, современные алгоритмы анализируют данные более чем с тысячи камер системы "Безопасный регион". Всего мониторинг осуществляется на территории свыше 21 тысячи многоквартирных домов.
 
Московская область (Подмосковье)
 
 
