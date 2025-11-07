https://ria.ru/20251107/sneg-2053531633.html
Камеры с ИИ возьмут на контроль состояние крыш и балконов в Подмосковье
Камеры с ИИ возьмут на контроль состояние крыш и балконов в Подмосковье - РИА Новости, 07.11.2025
Камеры с ИИ возьмут на контроль состояние крыш и балконов в Подмосковье
Искусственный интеллект подключат к камерам системы "Безопасный регион" для выявления снега и наледи на крышах и балконах жилых домов в Подмосковье предстоящей... РИА Новости, 07.11.2025
2025-11-07T18:58:00+03:00
2025-11-07T18:58:00+03:00
2025-11-07T18:58:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/07/2053524222_0:158:2946:1815_1920x0_80_0_0_f63f442afc82379f2642675c4d26aa71.jpg
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/07/2053524222_158:0:2789:1973_1920x0_80_0_0_285d5b806aaaafe9721f5390aed5ffe2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости.
Искусственный интеллект подключат к камерам системы "Безопасный регион" для выявления снега и наледи на крышах и балконах жилых домов в Подмосковье предстоящей зимой. Об этом сообщил 360.ru
со ссылкой на министерство госуправления Московской области.
Новая система позволит автоматически фиксировать наличие нарушений, фотографируя крыши и балконы и анализируя полученные снимки. В случае выявления снега или наледи фотографии будут передаваться специалистам для проверки. Подтверждение наличия нарушений повлечет обязательное устранение неполадок управляющей компанией.
Нейросеть также сможет обрабатывать изображения, поступающие от УК через мобильное приложение "Проверки Подмосковья". По словам представителей ведомства, современные алгоритмы анализируют данные более чем с тысячи камер системы "Безопасный регион". Всего мониторинг осуществляется на территории свыше 21 тысячи многоквартирных домов.