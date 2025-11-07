Рейтинг@Mail.ru
Слуцкий прокомментировал запрет ЕС на выдачу россиянам мультишенгена
17:57 07.11.2025
Слуцкий прокомментировал запрет ЕС на выдачу россиянам мультишенгена
Слуцкий прокомментировал запрет ЕС на выдачу россиянам мультишенгена
россия, европа, леонид слуцкий (политик), кайя каллас, евросоюз, госдума рф, еврокомиссия, санкции в отношении россии
Россия, Европа, Леонид Слуцкий (политик), Кайя Каллас, Евросоюз, Госдума РФ, Еврокомиссия, Санкции в отношении России
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип Евросоюза
Логотип Евросоюза . Архивное фото
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Туристический поток из РФ в Европу давно опустился до незначительного уровня, но Европа снова сама себя наказала, запретив выдавать многократные шенгенские визы россиянам, заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Ранее в пятницу Европейская комиссия заявила об ограничении выдачи гражданам России многократных шенгенских виз. В ЕК пояснили, что решение было принято после согласования всеми странами шенгенского пространства. Глава евродипломатии Кая Каллас при этом назвала поездки в ЕС "привилегией, а не данностью".
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
В Госдуме оценили возможные последствия запрета на многократный шенген
Вчера, 17:05
"Кого в итоге наказали? Снова сами себя. "Привилегией" в Европе скоро станут доступные цены на электроэнергию, тепло и горячую воду. Эффект русофобского бумеранга", - написал он в своем Telegram-канале.
Слуцкий добавил, что туристический поток из РФ в Европу давно опустился до незначительного уровня, но даже так страны ЕС получали от туристов из России большую прибыль.
"Россия же продолжит идти своим курсом - к победе над бандеровцами и неонацистами на Украине", - добавил депутат.
ЕС в сентябре 2022 года полностью приостановил упрощенный визовый режим с Россией. Это означало повышение консульских сборов за выдачу виз и увеличение сроков рассмотрения заявлений.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
"Шенген" не нужен: Россия не заметила шантаж Евросоюза
Вчера, 08:00
 
Россия Европа Леонид Слуцкий (политик) Кайя Каллас Евросоюз Госдума РФ Еврокомиссия Санкции в отношении России
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
