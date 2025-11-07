Шойгу рассказал о планах по "сибиризации" России

КРАСНОЯРСК, 7 ноя - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что аккумуляция средств из нацпроектов, касающихся переработки цветных и редкоземельных металлов и транспортной инфраструктуры, позволит начать "сибиризацию" России.

"Есть поручение председателя правительства Михаила Владимировича Мишустина. Мы с ним договорились, что из всех национальных проектов, касаемых так или иначе переработки цветных и редкоземельных металлов, транспортной инфраструктуры, генерации - мы из всех национальных проектов сейчас выделяем средства для того, чтобы скомпоновать их в единый центр и, как сказал Сергей Александрович Караганов, начать сибиризацию России", - заявил Шойгу на совещании межведомственной рабочей группы при аппарате СБ РФ.

Кластер глубокой переработки критически важных редких и редкоземельных металлов (РЗМ) планируется создать в Ангаро-Енисейском макрорегионе. Редкие и редкоземельные металлы крайне востребованы в большом числе отраслей промышленности, в том числе в оборонной. Создание собственной металлургической базы РЗМ — это элемент стратегической безопасности, и будущий кластер позволит интегрировать гражданские и оборонные технологии, обеспечивая суверенитет РФ, подчеркивал Шойгу.

Проект кластера, как ожидается, объединит десятки предприятий, научных институтов и вузов в единую сеть. Общий объем инвестиций оценивается более чем в 700 миллиардов рублей, а количество новых рабочих мест – не менее 3,5 тысяч только на первом этапе. Кластер позволит создать высокотехнологичные производства с высокой добавленной стоимостью и даст возможность сформировать разветвленную систему кооперации в контуре редкоземельной металлургии — от технологии до конечного продукта.