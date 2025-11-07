Рейтинг@Mail.ru
Шойгу рассказал о планах по "сибиризации" России - РИА Новости, 07.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:06 07.11.2025
https://ria.ru/20251107/sibirizatsija-2053422798.html
Шойгу рассказал о планах по "сибиризации" России
Шойгу рассказал о планах по "сибиризации" России - РИА Новости, 07.11.2025
Шойгу рассказал о планах по "сибиризации" России
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что аккумуляция средств из нацпроектов, касающихся переработки цветных и редкоземельных металлов и... РИА Новости, 07.11.2025
2025-11-07T13:06:00+03:00
2025-11-07T13:06:00+03:00
россия
сергей шойгу
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/10/1946353571_0:24:2888:1649_1920x0_80_0_0_184aad0bf7e34d61342fb562732878fb.jpg
https://ria.ru/20251107/shojgu-2053371576.html
https://ria.ru/20250330/rossiya-2008230439.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/10/1946353571_159:0:2888:2047_1920x0_80_0_0_1a67b09f831365959eeff9f8dd1641cd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сергей шойгу, экономика
Россия, Сергей Шойгу, Экономика
Шойгу рассказал о планах по "сибиризации" России

Шойгу: аккумуляция средств нацпроектов позволит начать сибиризацию России

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкСекретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КРАСНОЯРСК, 7 ноя - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что аккумуляция средств из нацпроектов, касающихся переработки цветных и редкоземельных металлов и транспортной инфраструктуры, позволит начать "сибиризацию" России.
"Есть поручение председателя правительства Михаила Владимировича Мишустина. Мы с ним договорились, что из всех национальных проектов, касаемых так или иначе переработки цветных и редкоземельных металлов, транспортной инфраструктуры, генерации - мы из всех национальных проектов сейчас выделяем средства для того, чтобы скомпоновать их в единый центр и, как сказал Сергей Александрович Караганов, начать сибиризацию России", - заявил Шойгу на совещании межведомственной рабочей группы при аппарате СБ РФ.
Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
Шойгу рассказал о создании кластера глубокой переработки металлов
Вчера, 11:12
Кластер глубокой переработки критически важных редких и редкоземельных металлов (РЗМ) планируется создать в Ангаро-Енисейском макрорегионе. Редкие и редкоземельные металлы крайне востребованы в большом числе отраслей промышленности, в том числе в оборонной. Создание собственной металлургической базы РЗМ — это элемент стратегической безопасности, и будущий кластер позволит интегрировать гражданские и оборонные технологии, обеспечивая суверенитет РФ, подчеркивал Шойгу.
Проект кластера, как ожидается, объединит десятки предприятий, научных институтов и вузов в единую сеть. Общий объем инвестиций оценивается более чем в 700 миллиардов рублей, а количество новых рабочих мест – не менее 3,5 тысяч только на первом этапе. Кластер позволит создать высокотехнологичные производства с высокой добавленной стоимостью и даст возможность сформировать разветвленную систему кооперации в контуре редкоземельной металлургии — от технологии до конечного продукта.
Как отмечал Шойгу, помимо редких и редкоземельных металлов в кластере получат развитие новые материалы, полупроводники, силовая электроника, 3D-печать, робототехника, искусственный интеллект. По сути, кластер будет представлять собой место, где будут соседствовать исследовательские лаборатории и производственные цеха, где инженер будет работать вместе с ученым, технологом и квалифицированным рабочим в едином информационном и технологическом пространстве.
Кристалл галлия - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
Эксперт оценил перспективы России в добыче редкоземельных металлов
30 марта, 13:31
 
РоссияСергей ШойгуЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала