Рейтинг@Mail.ru
Две новые школы открыты в Татарстане в рамках нацпроекта - РИА Новости, 07.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Республика Татарстан - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Республика Татарстан
 
16:33 07.11.2025
https://ria.ru/20251107/shkoly-2053481504.html
Две новые школы открыты в Татарстане в рамках нацпроекта
Две новые школы открыты в Татарстане в рамках нацпроекта - РИА Новости, 07.11.2025
Две новые школы открыты в Татарстане в рамках нацпроекта
Глава Татарстана Рустам Минниханов принял участие в открытии двух новых школ, возведенных в рамках национального проекта "Молодежь и дети" в Казани и Набережных РИА Новости, 07.11.2025
2025-11-07T16:33:00+03:00
2025-11-07T16:33:00+03:00
республика татарстан
казань
рустам минниханов
школа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/16/1929026873_0:32:3001:1720_1920x0_80_0_0_2785422aeb8c4f26c6707e674d4f24d5.jpg
https://ria.ru/20251017/shkoly-2048911486.html
казань
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/16/1929026873_388:0:3001:1960_1920x0_80_0_0_df633a1eb96d7dc771f4071b53649737.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
казань, рустам минниханов, школа
Республика Татарстан, Казань, Рустам Минниханов, Школа
Две новые школы открыты в Татарстане в рамках нацпроекта

Минниханов принял участие в открытии двух новых школ в рамках нацпроекта

© POOL | Перейти в медиабанкРустам Минниханов
Рустам Минниханов - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
© POOL
Перейти в медиабанк
Рустам Минниханов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КАЗАНЬ, 7 ноя – РИА Новости. Глава Татарстана Рустам Минниханов принял участие в открытии двух новых школ, возведенных в рамках национального проекта "Молодежь и дети" в Казани и Набережных Челнах, сообщает пресс-служба главы республики.
"Состоялось торжественное открытие нового учебного заведения - физико-математического лицея №123 в ЖК "Лето" Советского района Казани. В режиме видеоконференцсвязи Рустам Минниханов также открыл многопрофильную школу №39 в районе Замелекесье в городе Набережные Челны", - говорится в сообщении.
Оба учебных заведения возведены в рамках национального проекта "Молодежь и дети". Проектная мощность каждого из них - более 1,2 тысячи мест, однако порог школы в Набережных Челнах сегодня уже переступили 1,6 тысячи учеников, создано 57 классов. Новым школам были вручены сертификаты на приобретение компьютерного оборудования.
Физико-математический лицей №123 является участником республиканского проекта "Физико-математический прорыв". Кроме учебных классов (в том числе для изучения татарского и иностранного языков) в лицее предусмотрено пять игровых комнат для групп продленного дня, кабинет логопеда, учительские, библиотека, актовый зал для организации культурных мероприятий, туалеты оборудованы для маломобильных групп. В лицее имеется два бассейна, спортивные залы, просторные зоны рекреации и школьный ресторан на 408 мест. На пришкольной территории обустроены футбольное поле с беговыми дорожками, баскетбольная и волейбольная площадки, места для игр.
В новом лицее Минниханов посетил уроки татарского языка в начальной школе, русской литературы в 8-м классе, математики в 6-м классе и пообщался с учителями. Также глава республики осмотрел выставку робототехники, 3D моделирования (моделированием роботов в лицее занимаются учащиеся, начиная с младших классов), оценил качество блюд для учащихся в школьном ресторане.
"Развитие и укрепление образовательной инфраструктуры - один из ключевых приоритетов нашей республики. Мы последовательно реализуем масштабные программы в рамках национальных проектов. Сегодня Татарстан входит в число лидеров по темпам строительства и капитального ремонта образовательных учреждений. С 2010 года за 15 лет у нас построено 110 объектов общего образования - и новые школы, и дополнительные корпуса", - сказал Минниханов на церемонии открытия учебных заведений.
По словам главы республики, новые школы оснащены по последнему слову техники, что позволит каждому ребенку максимально реализовывать свои способности и в целом воспитывать в республике новое поколение молодых исследователей в области точных и естественных наук.
Рустам Минниханов - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
Татарстан построил 48 и отремонтировал 1,2 тысячи школ за пять лет
17 октября, 16:12
 
Республика ТатарстанКазаньРустам МиннихановШкола
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала