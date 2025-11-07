Две новые школы открыты в Татарстане в рамках нацпроекта

КАЗАНЬ, 7 ноя – РИА Новости. Глава Татарстана Рустам Минниханов принял участие в открытии двух новых школ, возведенных в рамках национального проекта "Молодежь и дети" в Казани и Набережных Челнах, сообщает пресс-служба главы республики.

"Состоялось торжественное открытие нового учебного заведения - физико-математического лицея №123 в ЖК "Лето" Советского района Казани. В режиме видеоконференцсвязи Рустам Минниханов также открыл многопрофильную школу №39 в районе Замелекесье в городе Набережные Челны", - говорится в сообщении.

Оба учебных заведения возведены в рамках национального проекта "Молодежь и дети". Проектная мощность каждого из них - более 1,2 тысячи мест, однако порог школы в Набережных Челнах сегодня уже переступили 1,6 тысячи учеников, создано 57 классов. Новым школам были вручены сертификаты на приобретение компьютерного оборудования.

Физико-математический лицей №123 является участником республиканского проекта "Физико-математический прорыв". Кроме учебных классов (в том числе для изучения татарского и иностранного языков) в лицее предусмотрено пять игровых комнат для групп продленного дня, кабинет логопеда, учительские, библиотека, актовый зал для организации культурных мероприятий, туалеты оборудованы для маломобильных групп. В лицее имеется два бассейна, спортивные залы, просторные зоны рекреации и школьный ресторан на 408 мест. На пришкольной территории обустроены футбольное поле с беговыми дорожками, баскетбольная и волейбольная площадки, места для игр.

В новом лицее Минниханов посетил уроки татарского языка в начальной школе, русской литературы в 8-м классе, математики в 6-м классе и пообщался с учителями. Также глава республики осмотрел выставку робототехники, 3D моделирования (моделированием роботов в лицее занимаются учащиеся, начиная с младших классов), оценил качество блюд для учащихся в школьном ресторане.

"Развитие и укрепление образовательной инфраструктуры - один из ключевых приоритетов нашей республики. Мы последовательно реализуем масштабные программы в рамках национальных проектов. Сегодня Татарстан входит в число лидеров по темпам строительства и капитального ремонта образовательных учреждений. С 2010 года за 15 лет у нас построено 110 объектов общего образования - и новые школы, и дополнительные корпуса", - сказал Минниханов на церемонии открытия учебных заведений.