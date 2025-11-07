Рейтинг@Mail.ru
Российские самбисты завоевали девять золотых медалей в первый день ЧМ - РИА Новости Спорт, 07.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Октагон UFC - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Единоборства
 
19:10 07.11.2025
https://ria.ru/20251107/sambisty-2053533955.html
Российские самбисты завоевали девять золотых медалей в первый день ЧМ
Российские самбисты завоевали девять золотых медалей в первый день ЧМ - РИА Новости Спорт, 07.11.2025
Российские самбисты завоевали девять золотых медалей в первый день ЧМ
Самбисты сборной России завоевали девять золотых и одну бронзовую медаль в первый день чемпионата мира, который проходит в Бишкеке (Киргизия). РИА Новости Спорт, 07.11.2025
2025-11-07T19:10:00+03:00
2025-11-07T19:10:00+03:00
единоборства
спорт
артем осипенко
чемпионат мира по самбо
самбо
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0e/1983798867_0:48:2716:1577_1920x0_80_0_0_c44a14bf3db2ca04c007cfa804c3fb5a.jpg
/20251107/eliseev-2053418097.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0e/1983798867_0:11:2716:2048_1920x0_80_0_0_fdd10f27d3d7825e5ae5cd4d89443c1a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, артем осипенко, чемпионат мира по самбо, самбо
Единоборства, Спорт, Артем Осипенко, Чемпионат мира по самбо, Самбо
Российские самбисты завоевали девять золотых медалей в первый день ЧМ

Российские самбисты выиграли девять золотых медалей в первый день ЧМ

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкСамбо
Самбо - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
Самбо. Архивное фото
Читать в
Дзен
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Самбисты сборной России завоевали девять золотых и одну бронзовую медаль в первый день чемпионата мира, который проходит в Бишкеке (Киргизия).
В спортивном самбо среди мужчин золотые награды взяли Владимир Гладких (до 58 кг), Расул Наш (до 71 кг), также бронзовая награда на счету Артема Осипенко (свыше 98 кг). У женщин золото завоевали Маргарита Барнева (до 50 кг), Карина Череван (до 65 кг) и Альбина Чоломбитько (свыше 80 кг).
В боевом самбо среди мужчин чемпионами мира стали Шейх-Мансур Хабибулаев (до 64 кг) и Абусупьян Алиханов (до 88 кг), у женщин - Вера Лоткова (до 54 кг) и Яна Полякова (до 72 кг).
Чемпионат мира по самбо, на котором россияне выступают в нейтральном статусе, продлится до 9 ноября.
Президент всероссийской и европейской федераций самбо Сергей Елисеев - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
Елисеева переизбрали вице-президентом Международной федерации самбо
7 ноября, 12:50
 
ЕдиноборстваСпортАртем ОсипенкоЧемпионат мира по самбоСамбо
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    3-й период
    Металлург Мг
    Авангард
    1
    2
  • Хоккей
    3-й период
    Салават Юлаев
    Барыс
    4
    3
  • Футбол
    Перерыв
    КАМАЗ
    Крылья Советов
    1
    0
  • Хоккей
    27.11 19:30
    Спартак Москва
    Автомобилист
  • Хоккей
    27.11 19:30
    ЦСКА
    Лада
  • Футбол
    27.11 20:30
    Динамо Москва
    Зенит
  • Футбол
    27.11 20:45
    Порту
    Ницца
  • Футбол
    27.11 20:45
    Астон Вилла
    Янг Бойз
  • Футбол
    27.11 20:45
    Рома
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Фейенорд
    Селтик
  • Футбол
    27.11 20:45
    ПАОК
    Бранн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Лилль
    Динамо Загреб
  • Футбол
    27.11 23:00
    Црвена Звезда
    ФКСБ
  • Футбол
    27.11 23:00
    Болонья
    Зальцбург
  • Футбол
    27.11 23:00
    Фиорентина
    АЕК Афины
  • Футбол
    27.11 23:00
    Страсбур
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала