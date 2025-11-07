https://ria.ru/20251107/sambisty-2053533955.html
Российские самбисты завоевали девять золотых медалей в первый день ЧМ
Российские самбисты завоевали девять золотых медалей в первый день ЧМ - РИА Новости Спорт, 07.11.2025
Российские самбисты завоевали девять золотых медалей в первый день ЧМ
Самбисты сборной России завоевали девять золотых и одну бронзовую медаль в первый день чемпионата мира, который проходит в Бишкеке (Киргизия). РИА Новости Спорт, 07.11.2025
единоборства
спорт
артем осипенко
чемпионат мира по самбо
самбо
