Глава Самарской области доложил Путину о создании района "Беспилотный"

САМАРА, 7 ноя - РИА Новости. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев доложил президенту РФ Владимиру Путину, который накануне был с рабочим визитом в регионе, о планах по созданию района "Беспилотный" в Самаре, сообщили в пресс-службе правительства области.

В ходе рабочего визита Путин выступил на пленарном заседании XIII Международного спортивного форума "Россия – спортивная держава" в Самаре и провел совет по развитию физической культуры и спорта. При осмотре выставочных проектов Федорищев доложил президенту о планах по созданию нового района Самары "Беспилотный" и комплексном развитии территории около стадиона "Самара Арена".

"Построим новый деловой квартал, экспоцентр, научно-производственный парк беспилотных систем и частного освоения космоса. Откроем современный кампус мирового уровня "Куйбышев". Инвестор возведет 1 миллион квадратных метров жилья, школы, детские сады и поликлиники", - отметил губернатор.

Также в новом районе планируется построить центр развития футбола, тренировочную базу "Крыльев Советов" и клубной академии, десять футбольных полей и комплекс водных видов спорта с олимпийским 50-метровым бассейном.