https://ria.ru/20251107/samara-2053520906.html
Глава Самарской области доложил Путину о создании района "Беспилотный"
Глава Самарской области доложил Путину о создании района "Беспилотный" - РИА Новости, 07.11.2025
Глава Самарской области доложил Путину о создании района "Беспилотный"
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев доложил президенту РФ Владимиру Путину, который накануне был с рабочим визитом в регионе, о планах по созданию... РИА Новости, 07.11.2025
2025-11-07T18:01:00+03:00
2025-11-07T18:01:00+03:00
2025-11-07T18:01:00+03:00
самарская область
вячеслав федорищев
владимир путин
самара
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/04/1987378359_0:68:3072:1796_1920x0_80_0_0_a63b40816c6ce3c852917a8af7586a9b.jpg
https://ria.ru/20251106/rossiya-2053278006.html
самарская область
самара
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/04/1987378359_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_38bbb4b1ee181d284161733c6367bf5a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
самарская область, вячеслав федорищев, владимир путин, самара
Самарская область, Вячеслав Федорищев, Владимир Путин, Самара
Глава Самарской области доложил Путину о создании района "Беспилотный"
Федорищев доложил Путину о создании района "Беспилотный" в Самаре
САМАРА, 7 ноя - РИА Новости. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев доложил президенту РФ Владимиру Путину, который накануне был с рабочим визитом в регионе, о планах по созданию района "Беспилотный" в Самаре, сообщили в пресс-службе правительства области.
В ходе рабочего визита Путин выступил на пленарном заседании XIII Международного спортивного форума "Россия – спортивная держава" в Самаре и провел совет по развитию физической культуры и спорта. При осмотре выставочных проектов Федорищев доложил президенту о планах по созданию нового района Самары "Беспилотный" и комплексном развитии территории около стадиона "Самара Арена".
"Построим новый деловой квартал, экспоцентр, научно-производственный парк беспилотных систем и частного освоения космоса. Откроем современный кампус мирового уровня "Куйбышев". Инвестор возведет 1 миллион квадратных метров жилья, школы, детские сады и поликлиники", - отметил губернатор.
Также в новом районе планируется построить центр развития футбола, тренировочную базу "Крыльев Советов" и клубной академии, десять футбольных полей и комплекс водных видов спорта с олимпийским 50-метровым бассейном.
"С благословения митрополита Самарского и Новокуйбышевского Феодосия построим храм", - добавил глава региона.