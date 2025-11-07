Рейтинг@Mail.ru
Глава Самарской области доложил Путину о создании района "Беспилотный" - РИА Новости, 07.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:01 07.11.2025
https://ria.ru/20251107/samara-2053520906.html
Глава Самарской области доложил Путину о создании района "Беспилотный"
Глава Самарской области доложил Путину о создании района "Беспилотный" - РИА Новости, 07.11.2025
Глава Самарской области доложил Путину о создании района "Беспилотный"
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев доложил президенту РФ Владимиру Путину, который накануне был с рабочим визитом в регионе, о планах по созданию... РИА Новости, 07.11.2025
2025-11-07T18:01:00+03:00
2025-11-07T18:01:00+03:00
самарская область
вячеслав федорищев
владимир путин
самара
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/04/1987378359_0:68:3072:1796_1920x0_80_0_0_a63b40816c6ce3c852917a8af7586a9b.jpg
https://ria.ru/20251106/rossiya-2053278006.html
самарская область
самара
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/04/1987378359_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_38bbb4b1ee181d284161733c6367bf5a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
самарская область, вячеслав федорищев, владимир путин, самара
Самарская область, Вячеслав Федорищев, Владимир Путин, Самара
Глава Самарской области доложил Путину о создании района "Беспилотный"

Федорищев доложил Путину о создании района "Беспилотный" в Самаре

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВячеслав Федорищев
Вячеслав Федорищев - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Вячеслав Федорищев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
САМАРА, 7 ноя - РИА Новости. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев доложил президенту РФ Владимиру Путину, который накануне был с рабочим визитом в регионе, о планах по созданию района "Беспилотный" в Самаре, сообщили в пресс-службе правительства области.
В ходе рабочего визита Путин выступил на пленарном заседании XIII Международного спортивного форума "Россия – спортивная держава" в Самаре и провел совет по развитию физической культуры и спорта. При осмотре выставочных проектов Федорищев доложил президенту о планах по созданию нового района Самары "Беспилотный" и комплексном развитии территории около стадиона "Самара Арена".
"Построим новый деловой квартал, экспоцентр, научно-производственный парк беспилотных систем и частного освоения космоса. Откроем современный кампус мирового уровня "Куйбышев". Инвестор возведет 1 миллион квадратных метров жилья, школы, детские сады и поликлиники", - отметил губернатор.
Также в новом районе планируется построить центр развития футбола, тренировочную базу "Крыльев Советов" и клубной академии, десять футбольных полей и комплекс водных видов спорта с олимпийским 50-метровым бассейном.
"С благословения митрополита Самарского и Новокуйбышевского Феодосия построим храм", - добавил глава региона.
Президент РФ Владимир Путин и губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев во время встречи - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
Песков объяснил, почему Путин не провел отдельную встречу с Федорищевым
6 ноября, 19:28
 
Самарская областьВячеслав ФедорищевВладимир ПутинСамара
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала