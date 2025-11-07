Рейтинг@Mail.ru
Рыбакина вышла в финал итогового турнира WTA
Теннис
 
20:39 07.11.2025
Рыбакина вышла в финал итогового турнира WTA
Рыбакина вышла в финал итогового турнира WTA
Представительница Казахстана Елена Рыбакина обыграла американку Джессику Пегулу и вышла в финал итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA)
теннис, елена рыбакина, джессика пегула, женская теннисная ассоциация (wta)
Теннис, Спорт, Елена Рыбакина, Джессика Пегула, Женская теннисная ассоциация (WTA)
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Представительница Казахстана Елена Рыбакина обыграла американку Джессику Пегулу и вышла в финал итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), который проходит в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).
Женская теннисная ассоциация (WTA)
WTA Finals, Final Stage
07 ноября 2025 • начало в 18:15
Завершен
Джессика Пегула
1 : 26:44:63:6
Елена Рыбакина
Календарь Турнирная таблица История встреч
Встреча закончилась со счетом 4:6, 6:4, 6:3. Спортсменки провели на корте 2 часа 5 минут. Пегула является пятой ракеткой мира, Рыбакина - шестой.
Рыбакина впервые вышла в финал итогового турнира и продлила серию побед до четырех матчей. Также она стала третьей теннисисткой, представляющей азиатскую страну, которой удалось выйти в финал Итогового турнира WTA с момента основания турнира в 1972 году. Ранее это удалось китаянкам Ли На и Чжэн Циньвэнь.
В финале турнира казахстанская теннисистка сыграет против победительницы встречи между белоруской Ариной Соболенко (1) и американкой Амандой Анисимовой (4).
Женская теннисная ассоциация (WTA)
WTA Finals, Final Stage
07 ноября 2025 • начало в 20:45
Завершен
Арина Соболенко
2 : 16:33:66:3
Аманда Анисимова
Календарь Турнирная таблица История встреч
 
