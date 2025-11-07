В Дагестане подтвердили гибель сотрудников КЭМЗ при крушении вертолета

МАХАЧКАЛА, 7 ноя - РИА Новости. Сотрудники Кизлярского электромеханического завода (концерн КЭМЗ) погибли в результате крушения вертолета в Дагестане, сообщил министр промышленности и торговли республики Низам Халилов в своем Telegram-канале.
По данным ГУ МЧС России по Дагестану, в пятницу на территории Карабудахкентского района республики частный вертолет упал на нежилой дом с последующим возгоранием. Минздрав Дагестана сообщал, что четыре человека погибли на месте, еще один скончался в центральной больнице Избербаша. Двоих раненых доставили в ожоговый центр в Махачкале, один из них в тяжелом состоянии. Оперативные службы региона ранее сообщили РИА Новости, что на борту находились сотрудники концерна КЭМЗ. В мэрии Кизляра сообщили РИА Новости, что среди пострадавших – Ахмат Ахматов, сын директора завода Ибрагима Ахматова.
"Потерпел крушение частный вертолет Ка-226, принадлежащий предприятию "Концерн КЭМЗ". В результате катастрофы погибли пять человек, среди них — сотрудники предприятия. Еще двое людей находятся в тяжелом состоянии, и мы делаем все возможное, чтобы им была оказана вся необходимая медицинская помощь", – написал Халилов.
Глава Кизляра Александр Шувалов также сообщил в своем Telegram-канале, что вертолет перевозил сотрудников КЭМЗ.
В связи с катастрофой возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности, повлекшем гибель нескольких человек. В Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России сообщили, что следствие рассматривает различные версии произошедшего, среди которых ошибка пилотирования и техническая неисправность. В качестве основной причины крушения вертолета Ка-226 рассматривается возгорание двигателя во время полета, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.