Минпромторг взаимодействует со следствием по ситуации с главой департамента

Минпромторг содействует следствию после задержания директора департамента машиностроения для ТЭК Михаила Кузнецова, сообщили РИА Новости в ведомстве. РИА Новости, 07.11.2025
2025-11-07T22:25:00+03:00
2025-11-07T22:25:00+03:00
2025-11-07T22:46:00+03:00
россия
москва
происшествия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
россия
москва
