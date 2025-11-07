Рейтинг@Mail.ru
22:25 07.11.2025 (обновлено: 22:46 07.11.2025)
Минпромторг взаимодействует со следствием по ситуации с главой департамента
Минпромторг взаимодействует со следствием по ситуации с главой департамента
Минпромторг содействует следствию после задержания директора департамента машиностроения для ТЭК Михаила Кузнецова, сообщили РИА Новости в ведомстве. РИА Новости, 07.11.2025
Новости
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Минпромторг содействует следствию после задержания директора департамента машиностроения для ТЭК Михаила Кузнецова, сообщили РИА Новости в ведомстве.
"Минпромторг России находится в тесном взаимодействии со следственными органами и оказывает им содействие", — сказали в министерстве.
Ранее источник, знакомый с деятельностью ведомства, сообщил РИА Новости, что главу департамента задержали в Москве.
Кузнецов работает в Минпромторге с декабря 2022 года. С 2017-го по 2021-й он руководил управлением технологических партнерств и импортозамещения "Газпром нефти".
