Два водителя нарушили запрет на проезд электрокаров по Крымскому мосту

КРАСНОДАР, 7 ноя – РИА Новости. Два нарушения выявили на Крымском мосту с момента введения 3 ноября запрета на проезд электромобилей и гибридных авто через Керченский пролив, сообщили РИА Новости в ГУМВД по Краснодарскому краю.

"По информации Госавтоинспекции Краснодарского края, в период с 03.11.2025 г. по 07.11.2025 г. к административной ответственности привлечено 2 водителя по части 1 статьи 12.16 КоАП РФ (несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части - ред.). Санкции данной части статьи влекут предупреждение или наложение административного штрафа", - сообщили агентству в ведомстве.

Ранее о запрете на проезд по мосту до особого распоряжения сообщили власти Краснодарского края и Крыма, отметив, что данная мера является рекомендацией силовых и правоохранительных структур и принята с целью обеспечения безопасности.

При этом для водителей, желающих попасть в Крым, опубликована карта с альтернативным сухопутным маршрутом, который проходит по новым регионам вдоль побережья Азовского моря - от Таганрога (Ростовская область) до Джанкоя (Республика Крым). От Ростова-на-Дону до Симферополя доступно порядка 22 станций. Они расположены в городах и населенных пунктах, а также по основному маршруту автодороги.

В частности, подзарядить свои авто можно в Ростове-на-Дону, Таганроге, Мариуполе, Мелитополе, Геническе, Джанкое, Красногвардейском районе.

Проезд по Крымскому мосту разрешен легковым автомобилям, микроавтобусам и автобусам. Грузовой транспорт следует в Крым по маршруту через новые территории или с помощью Керченской паромной переправы.