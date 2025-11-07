https://ria.ru/20251107/rossiya-2053567120.html
Два водителя нарушили запрет на проезд электрокаров по Крымскому мосту
Два водителя нарушили запрет на проезд электрокаров по Крымскому мосту - РИА Новости, 07.11.2025
Два водителя нарушили запрет на проезд электрокаров по Крымскому мосту
Два нарушения выявили на Крымском мосту с момента введения 3 ноября запрета на проезд электромобилей и гибридных авто через Керченский пролив, сообщили РИА... РИА Новости, 07.11.2025
2025-11-07T21:58:00+03:00
2025-11-07T21:58:00+03:00
2025-11-07T21:58:00+03:00
республика крым
краснодарский край
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
chevrolet
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152558/75/1525587508_0:134:2560:1574_1920x0_80_0_0_20cbc3134e18a482dd3e775c47217bb7.jpg
https://ria.ru/20251031/most-2052099827.html
республика крым
краснодарский край
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152558/75/1525587508_142:0:2418:1707_1920x0_80_0_0_a3d20d0dfe5cbc01deb042cb3aef5510.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика крым, краснодарский край, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), chevrolet, происшествия
Республика Крым, Краснодарский край, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Chevrolet, Происшествия
Два водителя нарушили запрет на проезд электрокаров по Крымскому мосту
На Крымском мосту выявили два нарушения с момента запрета на проезд электрокаров
КРАСНОДАР, 7 ноя – РИА Новости. Два нарушения выявили на Крымском мосту с момента введения 3 ноября запрета на проезд электромобилей и гибридных авто через Керченский пролив, сообщили РИА Новости в ГУМВД по Краснодарскому краю.
"По информации Госавтоинспекции Краснодарского края, в период с 03.11.2025 г. по 07.11.2025 г. к административной ответственности привлечено 2 водителя по части 1 статьи 12.16 КоАП РФ (несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части - ред.). Санкции данной части статьи влекут предупреждение или наложение административного штрафа", - сообщили агентству в ведомстве.
Ранее о запрете на проезд по мосту до особого распоряжения сообщили власти Краснодарского края и Крыма, отметив, что данная мера является рекомендацией силовых и правоохранительных структур и принята с целью обеспечения безопасности.
При этом для водителей, желающих попасть в Крым, опубликована карта с альтернативным сухопутным маршрутом, который проходит по новым регионам вдоль побережья Азовского моря - от Таганрога (Ростовская область) до Джанкоя (Республика Крым). От Ростова-на-Дону до Симферополя доступно порядка 22 станций. Они расположены в городах и населенных пунктах, а также по основному маршруту автодороги.
В частности, подзарядить свои авто можно в Ростове-на-Дону, Таганроге, Мариуполе, Мелитополе, Геническе, Джанкое, Красногвардейском районе.
Проезд по Крымскому мосту разрешен легковым автомобилям, микроавтобусам и автобусам. Грузовой транспорт следует в Крым по маршруту через новые территории или с помощью Керченской паромной переправы.
В августе Федеральная служба безопасности РФ сообщила о срыве очередной попытки спецслужб Украины взорвать на Крымском мосту бомбу большой мощности, заложенную в автомобиле, которым предстояло управлять ничего не подозревавшему смертнику. По данным ФСБ, взрывное устройство было тщательно замаскировано в машине Chevrolet Volt.