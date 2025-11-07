Рашид Темрезов посетил Луганскую Народную Республику с рабочей поездкой

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Глава Карачаево-Черкесской Республики (КЧР) Рашид Темрезов посетил Луганскую Народную Республику (ЛНР) с рабочей поездкой.

Там на встрече с главой ЛНР Леонидом Пасечником они обсудили ключевые направления дальнейшего сотрудничества между регионами, прежде всего в социально-экономической сфере.

"Поблагодарил Леонида Ивановича и коллег за увековечение памяти нашего земляка — Героя России , военного летчика Канамата Боташева. Краснолучская школа №4 в ЛНР теперь носит имя Героя России", — написал Темрезов в своем официальном канале в МАХ.

Также они затронули вопросы экономического взаимодействия. Обсудили перспективы развития торгово-экономических связей, сотрудничества в сферах сельского хозяйства, промышленности и туризма.

"Карачаево-Черкесия придает большое значение нашему тесному сотрудничеству. Мы и в дальнейшем продолжим эту работу, выполняя поставленные президентом страны задачи по интеграции и восстановлению округа", — указал глава КЧР.

Темрезов и Пасечник подтвердили взаимную заинтересованность в углублении партнерских отношений и договорились об утверждении плана совместных мероприятий на ближайший период.

Далее в Старобельском муниципальном округе, с которым у республики налажены побратимские отношения по поручению президента РФ Владимира Путина об оказании помощи воссоединенным регионам России, вместе с главой округа Владимиром Черневым Темрезов осмотрел объекты, в строительстве и восстановлении которых принимала участие Карачаево-Черкесия: реконструированный и оснащенный детский сад "Тополек" (90 мест) в селе Чмыровке; обновленное после капремонта здание Многофункционального центра, где предоставляется весь комплекс госуслуг; районный Дом культуры, где завершен ремонт кровли.

Также они посетили восстановленные объекты водоснабжения; парк имени Тараса Шевченко , благоустроенный благодаря совместному проекту, одержавшему победу во Всероссийском конкурсе лучших проектов по созданию комфортной городской среды; текущий объект по строительству многоквартирного дома в Старобельске (цокольный этаж на завершающей стадии).