Трамп заявил, что недоволен тем, что Европа закупает российскую нефть

"Они все мои приятели. Я думаю, почти все лидеры в Европе - мои приятели. Мы очень хорошо ладим, они делают все, что я сказал им сделать с НАТО и так далее. Единственное, что они продолжают делать - это закупать нефть у России, это не очень хорошо", - сказал Трамп на встрече с премьером Венгрии Виктором Орбаном в Белом доме.