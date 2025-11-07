https://ria.ru/20251107/rossiya-2053563635.html
Трамп заявил, что недоволен тем, что Европа закупает российскую нефть
Трамп заявил, что недоволен тем, что Европа закупает российскую нефть
Президент США Дональд Трамп заявил, что ладит с лидерами европейских стран, но недоволен тем, что они закупают российскую нефть. РИА Новости, 07.11.2025
Трамп заявил, что недоволен тем, что Европа закупает российскую нефть
Трамп недоволен тем, что ЕС продолжает закупать российскую нефть