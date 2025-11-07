Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил, что недоволен тем, что Европа закупает российскую нефть
21:27 07.11.2025
Трамп заявил, что недоволен тем, что Европа закупает российскую нефть
Президент США Дональд Трамп заявил, что ладит с лидерами европейских стран, но недоволен тем, что они закупают российскую нефть. РИА Новости, 07.11.2025
в мире
сша
европа
россия
дональд трамп
виктор орбан
нато
в мире, сша, европа, россия, дональд трамп, виктор орбан, нато
В мире, США, Европа, Россия, Дональд Трамп, Виктор Орбан, НАТО
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи
ВАШИНГТОН, 7 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что ладит с лидерами европейских стран, но недоволен тем, что они закупают российскую нефть.
"Они все мои приятели. Я думаю, почти все лидеры в Европе - мои приятели. Мы очень хорошо ладим, они делают все, что я сказал им сделать с НАТО и так далее. Единственное, что они продолжают делать - это закупать нефть у России, это не очень хорошо", - сказал Трамп на встрече с премьером Венгрии Виктором Орбаном в Белом доме.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
Конфликт на Украине закончится в недалеком будущем, завил Трамп
Вчера, 21:23
 
В миреСШАЕвропаРоссияДональд ТрампВиктор ОрбанНАТО
 
 
