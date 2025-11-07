Анохин встретился с управляющим смоленским отделением Центробанка

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Губернатор Смоленской области Василий Анохин обсудил приоритетные направления совместной работы местного отделения Центрального банка и регионального правительства с управляющим отделением по Смоленской области Главного управления Банка России по ЦФО Владиславом Сырыгиным.

"Говорили о развитии проектов по повышению финансовой грамотности смолян", – написал в своем телеграм-канале Анохин

Глава области отметил, что недавно на базе министерства экономики области создан Региональный центр финансовой грамотности. Он объединит представителей образовательных учреждений, органов власти, различных организаций и предприятий.

"При содействии Регионального центра будут проходить лекции, открытые занятия и консультации, где граждан научат эффективно планировать бюджет, безопасно пользоваться онлайн-сервисами и защищаться от финансовых мошенников. Особое внимание уделим старшему поколению: вместе с волонтерами и социальными службами проведем обучающие встречи и разъяснительные кампании, чтобы снизить число случаев мошенничества", – сказал Анохин.

Также стороны обсудили координацию работы банковского сообщества в Смоленской области

"Центральный банк помогает региональным коммерческим банкам внедрять современные технологии, повышать доступность финансовых услуг в отдаленных районах", – подчеркнул губернатор.

Также на встрече зашла речь о работе сервиса "Карта жителя Смоленской области" на базе национальной платежной системы "Мир". Она объединяет функции банковской карты и цифрового ключа, а ее обладатели получают доступ к социально значимым сервисам. Уже действует функция льготного проезда в транспорте для детей из многодетных семей. В ближайшее время будет добавлена функция оплаты школьного питания, а также станут доступными сервисы для туристов.