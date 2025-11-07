Рейтинг@Mail.ru
Анохин встретился с управляющим смоленским отделением Центробанка - РИА Новости, 07.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Смоленская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Смоленская область
 
20:19 07.11.2025
https://ria.ru/20251107/rossiya-2053551733.html
Анохин встретился с управляющим смоленским отделением Центробанка
Анохин встретился с управляющим смоленским отделением Центробанка - РИА Новости, 07.11.2025
Анохин встретился с управляющим смоленским отделением Центробанка
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Губернатор Смоленской области Василий Анохин обсудил приоритетные направления совместной работы местного отделения Центрального... РИА Новости, 07.11.2025
2025-11-07T20:19:00+03:00
2025-11-07T20:19:00+03:00
смоленская область
смоленская область
василий анохин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/15/2024479338_0:295:2914:1934_1920x0_80_0_0_dc775d6d2f7ceb911dc76202c1c96ca7.jpg
смоленская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/15/2024479338_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b6ccb700f58ab76a5bfecac46f33f1a6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
смоленская область, василий анохин
Смоленская область, Смоленская область, Василий Анохин
Анохин встретился с управляющим смоленским отделением Центробанка

Анохин провел встречу с управляющим смоленским отделением Центробанка Сырыгиным

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкВасилий Анохин
Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Василий Анохин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Губернатор Смоленской области Василий Анохин обсудил приоритетные направления совместной работы местного отделения Центрального банка и регионального правительства с управляющим отделением по Смоленской области Главного управления Банка России по ЦФО Владиславом Сырыгиным.
"Говорили о развитии проектов по повышению финансовой грамотности смолян", – написал в своем телеграм-канале Анохин.
Глава области отметил, что недавно на базе министерства экономики области создан Региональный центр финансовой грамотности. Он объединит представителей образовательных учреждений, органов власти, различных организаций и предприятий.
"При содействии Регионального центра будут проходить лекции, открытые занятия и консультации, где граждан научат эффективно планировать бюджет, безопасно пользоваться онлайн-сервисами и защищаться от финансовых мошенников. Особое внимание уделим старшему поколению: вместе с волонтерами и социальными службами проведем обучающие встречи и разъяснительные кампании, чтобы снизить число случаев мошенничества", – сказал Анохин.
Также стороны обсудили координацию работы банковского сообщества в Смоленской области.
"Центральный банк помогает региональным коммерческим банкам внедрять современные технологии, повышать доступность финансовых услуг в отдаленных районах", – подчеркнул губернатор.
Также на встрече зашла речь о работе сервиса "Карта жителя Смоленской области" на базе национальной платежной системы "Мир". Она объединяет функции банковской карты и цифрового ключа, а ее обладатели получают доступ к социально значимым сервисам. Уже действует функция льготного проезда в транспорте для детей из многодетных семей. В ближайшее время будет добавлена функция оплаты школьного питания, а также станут доступными сервисы для туристов.
"Центральный банк оказывает консультационную помощь по вопросам привлечения инвестиций и эффективного использования финансовых инструментов. Продолжим совместную работу по развитию мер поддержки предприятий, особенно в сферах промышленности и сельского хозяйства", – сказал Анохин по итогам встречи.
 
Смоленская областьСмоленская областьВасилий Анохин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала