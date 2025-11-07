В Финляндии сделали внезапное предложение по России

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Евросоюзу следует не усложнять, а упрощать процедуру получения виз для граждан России в своих собственных финансовых интересах, написал член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X.
Политик подчеркнул, что Финляндия теряет до миллиона евро прибыли из-за ограничений в сфере туризма, принятых Евросоюзом против России.
"ЕС продолжает совершать неверные шаги, противоречащие его собственным интересам", — констатировал Мема.
Европейская комиссия заявила об ограничении выдачи многократных шенгенских виз гражданам России с 8 ноября. Им придется подавать заявление на новую визу каждый раз, когда они планируют поездку в Евросоюз.
ЕС в сентябре 2022 года полностью приостановил упрощенный визовый режим с Россией. Это означало повышение консульских сборов за выдачу виз и увеличение сроков рассмотрения заявлений.
Как сообщили в четверг в Еврокомиссии, если в 2019 году ЕС посетили порядка 4 миллионов россиян, то в 2024 году их число сократилось до чуть более 550 тысяч.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя планы ЕК, заявил, что европейцы усердно вспоминают все, что связано с конфронтацией времен холодной войны, и добавляют новые изощренные элементы.