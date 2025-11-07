https://ria.ru/20251107/rossiya-2053533836.html
АКРА подтвердило кредитный рейтинг Росэксимбанка на уровне AA+(RU)
АКРА подтвердило кредитный рейтинг Росэксимбанка на уровне AA+(RU) - РИА Новости, 07.11.2025
АКРА подтвердило кредитный рейтинг Росэксимбанка на уровне AA+(RU)
Рейтинговое агентство АКРА подтвердило рейтинг кредитоспособности Росэксимбанка (входит в Группу РЭЦ, ВЭБ.РФ) на уровне AA+(RU), прогноз по рейтингу стабильный
2025-11-07T19:09:00+03:00
2025-11-07T19:09:00+03:00
2025-11-07T19:09:00+03:00
россия
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Рейтинговое агентство АКРА подтвердило рейтинг кредитоспособности Росэксимбанка (входит в Группу РЭЦ, ВЭБ.РФ) на уровне AA+(RU), прогноз по рейтингу стабильный, сообщает РЭЦ.
"В релизе агентство отмечает снижение концентрации кредитного портфеля на крупнейших заемщиках и доли проблемных активов, удовлетворительный бизнес-профиль и сильную достаточность капитала при адекватных оценках риск-профиля, а также фондирования и ликвидности", - говорится в сообщении.
"Позитивное влияние на итоговый уровень рейтинга банка оказывает возможность получения им в случае необходимости экстраординарной поддержки со стороны акционеров", – говорится в релизе агентства.
"Подтверждение рейтинга АКРА
на высоком уровне свидетельствует об устойчивости бизнес-модели Росэксимбанка и его роли в обеспечении финансирования российского экспорта. Это также отражает уверенность Агентства в надежности банка и поддержке со стороны государства", – отметил председатель правления банка Петр Засельский
.
АО "Росэксимбанк
" - специализированный банк для экспортеров и импортеров (с 2022 года поддерживает и импорт), входит в структуру Российского экспортного центра. Банк поддерживает внешнеэкономическую деятельность российских компаний, предлагая широкий спектр продуктов: пополнение оборотных средств, гарантии исполнения экспортных контрактов, финансирование закупок за рубежом.