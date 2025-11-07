АКРА подтвердило кредитный рейтинг Росэксимбанка на уровне AA+(RU)

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Рейтинговое агентство АКРА подтвердило рейтинг кредитоспособности Росэксимбанка (входит в Группу РЭЦ, ВЭБ.РФ) на уровне AA+(RU), прогноз по рейтингу стабильный, сообщает РЭЦ.

"В релизе агентство отмечает снижение концентрации кредитного портфеля на крупнейших заемщиках и доли проблемных активов, удовлетворительный бизнес-профиль и сильную достаточность капитала при адекватных оценках риск-профиля, а также фондирования и ликвидности", - говорится в сообщении.