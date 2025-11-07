Рейтинг@Mail.ru
АКРА подтвердило кредитный рейтинг Росэксимбанка на уровне AA+(RU) - РИА Новости, 07.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:09 07.11.2025
https://ria.ru/20251107/rossiya-2053533836.html
АКРА подтвердило кредитный рейтинг Росэксимбанка на уровне AA+(RU)
АКРА подтвердило кредитный рейтинг Росэксимбанка на уровне AA+(RU) - РИА Новости, 07.11.2025
АКРА подтвердило кредитный рейтинг Росэксимбанка на уровне AA+(RU)
Рейтинговое агентство АКРА подтвердило рейтинг кредитоспособности Росэксимбанка (входит в Группу РЭЦ, ВЭБ.РФ) на уровне AA+(RU), прогноз по рейтингу стабильный, РИА Новости, 07.11.2025
2025-11-07T19:09:00+03:00
2025-11-07T19:09:00+03:00
россия
петр засельский
национальное аналитическое кредитное рейтинговое агентство (акра)
росэксимбанк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/06/1971141914_0:0:2224:1251_1920x0_80_0_0_cfade0eab4445db1e62c619403d0c7ef.jpg
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/06/1971141914_278:0:1946:1251_1920x0_80_0_0_61c49ba27bbf0156e974bbbee9fdd78a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, петр засельский, национальное аналитическое кредитное рейтинговое агентство (акра), росэксимбанк
Россия, Петр Засельский, Национальное Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА), Росэксимбанк
АКРА подтвердило кредитный рейтинг Росэксимбанка на уровне AA+(RU)

Агентство АКРА подтвердило кредитный рейтинг Росэксимбанка на уровне AA+(RU)

© Фото : АО РОСЭКСИМБАНКЛоготип АО РОСЭКСИМБАНК
Логотип АО РОСЭКСИМБАНК - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
© Фото : АО РОСЭКСИМБАНК
Логотип АО РОСЭКСИМБАНК. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Рейтинговое агентство АКРА подтвердило рейтинг кредитоспособности Росэксимбанка (входит в Группу РЭЦ, ВЭБ.РФ) на уровне AA+(RU), прогноз по рейтингу стабильный, сообщает РЭЦ.
"В релизе агентство отмечает снижение концентрации кредитного портфеля на крупнейших заемщиках и доли проблемных активов, удовлетворительный бизнес-профиль и сильную достаточность капитала при адекватных оценках риск-профиля, а также фондирования и ликвидности", - говорится в сообщении.
"Позитивное влияние на итоговый уровень рейтинга банка оказывает возможность получения им в случае необходимости экстраординарной поддержки со стороны акционеров", – говорится в релизе агентства.
"Подтверждение рейтинга АКРА на высоком уровне свидетельствует об устойчивости бизнес-модели Росэксимбанка и его роли в обеспечении финансирования российского экспорта. Это также отражает уверенность Агентства в надежности банка и поддержке со стороны государства", – отметил председатель правления банка Петр Засельский.
АО "Росэксимбанк" - специализированный банк для экспортеров и импортеров (с 2022 года поддерживает и импорт), входит в структуру Российского экспортного центра. Банк поддерживает внешнеэкономическую деятельность российских компаний, предлагая широкий спектр продуктов: пополнение оборотных средств, гарантии исполнения экспортных контрактов, финансирование закупок за рубежом.
 
РоссияПетр ЗасельскийНациональное Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА)Росэксимбанк
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала