Рейтинг@Mail.ru
Молдавский экс-депутат назвал отказ от групп дружбы с Россией ошибкой - РИА Новости, 07.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:27 07.11.2025 (обновлено: 18:28 07.11.2025)
https://ria.ru/20251107/rossiya-2053525571.html
Молдавский экс-депутат назвал отказ от групп дружбы с Россией ошибкой
Молдавский экс-депутат назвал отказ от групп дружбы с Россией ошибкой - РИА Новости, 07.11.2025
Молдавский экс-депутат назвал отказ от групп дружбы с Россией ошибкой
Решение правящей в Молдавии партии "Действие и солидарность" (ПДС) отказаться от парламентских групп дружбы с Россией и Белоруссией является политической... РИА Новости, 07.11.2025
2025-11-07T18:27:00+03:00
2025-11-07T18:28:00+03:00
в мире
россия
молдавия
белоруссия
василий боля
игорь додон
майя санду
псрм
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946035_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_4b23b93ae17cdc5902eee7c266174885.jpg
https://ria.ru/20251105/posolstvo-2053080328.html
россия
молдавия
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946035_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_60f73bef1d69f9d9924d57a09ffcf24b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, молдавия, белоруссия, василий боля, игорь додон, майя санду, псрм
В мире, Россия, Молдавия, Белоруссия, Василий Боля, Игорь Додон, Майя Санду, ПСРМ
Молдавский экс-депутат назвал отказ от групп дружбы с Россией ошибкой

Боля назвал решение ПДС отказаться от групп дружбы с Россией ошибкой

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
© Sputnik / Михай Карауш
Перейти в медиабанк
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КИШИНЕВ, 7 ноя - РИА Новости. Решение правящей в Молдавии партии "Действие и солидарность" (ПДС) отказаться от парламентских групп дружбы с Россией и Белоруссией является политической ошибкой и серьёзным отклонением от конституционного принципа нейтралитета республики, считает экс-депутат от молдавского оппозиционного блока "Победа" Василий Боля.
Ранее экс-президент Молдавии, лидер Партии социалистов (ПСРМ) Игорь Додон сообщил, что в парламенте Молдавии впервые за 34 года из списка групп дружбы с зарубежными странами исключены Россия и Белоруссия. Додон отметил, что в связи с этим ПСРМ направила официальное обращение к руководству парламента с требованием создать группы дружбы с этими двумя странами. По мнению политика, "агрессивная русофобия власти" приведет лишь к "разделению и росту бедности среди граждан". В четверг вице-спикер от правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) Дойна Герман заявила, что парламент Молдавии отказывается от групп дружбы с Россией и Белоруссией.
"Решение партии ПДС отказаться от парламентских групп дружбы с Россией и Белоруссией является политической ошибкой и серьёзным отклонением от конституционного принципа нейтралитета Республики Молдова. Пока правящая политическая элита пытается выглядеть "встроенной" в западные тенденции, она упускает из виду тот факт, что Республика Молдова не участвует ни в одном военном конфликте и обязана поддерживать сбалансированные дипломатические отношения со всеми государствами", - написал в своем Telegram-канале Боля.
По его мнению, ПДС путает нейтралитет с политическим послушанием. "Вместо того чтобы оставаться страной, которая сохраняет мосты диалога и с Востоком, и с Западом, власть выбирает путь символического противостояния. Отмена групп дружбы не остановит ни одной войны, но изолирует Республику Молдова и лишит её каналов, через которые могли бы передаваться дипломатические, торговые или культурные послания", - подчеркнул он.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях
Посольство России в Молдавии - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
Посольство России в Молдавии готово расширить спектр культурных мероприятий
5 ноября, 23:47
 
В миреРоссияМолдавияБелоруссияВасилий БоляИгорь ДодонМайя СандуПСРМ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала