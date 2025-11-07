Молдавский экс-депутат назвал отказ от групп дружбы с Россией ошибкой

КИШИНЕВ, 7 ноя - РИА Новости. Решение правящей в Молдавии партии "Действие и солидарность" (ПДС) отказаться от парламентских групп дружбы с Россией и Белоруссией является политической ошибкой и серьёзным отклонением от конституционного принципа нейтралитета республики, считает экс-депутат от молдавского оппозиционного блока "Победа" Василий Боля.
Ранее экс-президент Молдавии, лидер Партии социалистов (ПСРМ) Игорь Додон сообщил, что в парламенте Молдавии впервые за 34 года из списка групп дружбы с зарубежными странами исключены Россия и Белоруссия. Додон отметил, что в связи с этим ПСРМ направила официальное обращение к руководству парламента с требованием создать группы дружбы с этими двумя странами. По мнению политика, "агрессивная русофобия власти" приведет лишь к "разделению и росту бедности среди граждан". В четверг вице-спикер от правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) Дойна Герман заявила, что парламент Молдавии отказывается от групп дружбы с Россией и Белоруссией.
"Решение партии ПДС отказаться от парламентских групп дружбы с Россией и Белоруссией является политической ошибкой и серьёзным отклонением от конституционного принципа нейтралитета Республики Молдова. Пока правящая политическая элита пытается выглядеть "встроенной" в западные тенденции, она упускает из виду тот факт, что Республика Молдова не участвует ни в одном военном конфликте и обязана поддерживать сбалансированные дипломатические отношения со всеми государствами", - написал в своем Telegram-канале Боля.
По его мнению, ПДС путает нейтралитет с политическим послушанием. "Вместо того чтобы оставаться страной, которая сохраняет мосты диалога и с Востоком, и с Западом, власть выбирает путь символического противостояния. Отмена групп дружбы не остановит ни одной войны, но изолирует Республику Молдова и лишит её каналов, через которые могли бы передаваться дипломатические, торговые или культурные послания", - подчеркнул он.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях