Молдавский экс-депутат назвал отказ от групп дружбы с Россией ошибкой

КИШИНЕВ, 7 ноя - РИА Новости. Решение правящей в Молдавии партии "Действие и солидарность" (ПДС) отказаться от парламентских групп дружбы с Россией и Белоруссией является политической ошибкой и серьёзным отклонением от конституционного принципа нейтралитета республики, считает экс-депутат от молдавского оппозиционного блока "Победа" Василий Боля.