Резидент ОЭЗ "Стабна" в Смоленской области наладил выпуск производства

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) "Стабна" предприятие "Стэртех", входящее в группу компаний "Эрствак" — за два года работы наладило выпуск производства, сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин.

Компания поставляет оборудование для научных институтов, металлургических предприятий и организаций оборонно-промышленного комплекса России. Размещение производства в ОЭЗ "Стабна" позволило увеличить мощности, локализовать выпуск и запустить новые линейки продукции. Производственные объемы выросли втрое.

Губернатор подчеркнул, что "Стэртех" активно сотрудничает с образовательными учреждениями региона. В частности, предприятие заключило договор с филиалом НИУ "МЭИ" в Смоленске, благодаря которому студенты проходят там производственную практику. Компания регулярно проводит обучающие мероприятия для студентов, что позволяет будущим инженерам получать навыки работы с современным промышленным оборудованием и лучше понимать специфику отрасли.