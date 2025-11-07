https://ria.ru/20251107/rossiya-2053524038.html
Резидент ОЭЗ "Стабна" в Смоленской области наладил выпуск производства
Резидент ОЭЗ "Стабна" в Смоленской области наладил выпуск производства - РИА Новости, 07.11.2025
Резидент ОЭЗ "Стабна" в Смоленской области наладил выпуск производства
Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) "Стабна" предприятие "Стэртех", входящее в группу компаний "Эрствак" — за два года работы наладило выпуск производства, РИА Новости, 07.11.2025
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) "Стабна" предприятие "Стэртех", входящее в группу компаний "Эрствак" — за два года работы наладило выпуск производства, сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин.
Компания поставляет оборудование для научных институтов, металлургических предприятий и организаций оборонно-промышленного комплекса России. Размещение производства в ОЭЗ "Стабна" позволило увеличить мощности, локализовать выпуск и запустить новые линейки продукции. Производственные объемы выросли втрое.
Губернатор подчеркнул, что "Стэртех" активно сотрудничает с образовательными учреждениями региона. В частности, предприятие заключило договор с филиалом НИУ "МЭИ" в Смоленске, благодаря которому студенты проходят там производственную практику. Компания регулярно проводит обучающие мероприятия для студентов, что позволяет будущим инженерам получать навыки работы с современным промышленным оборудованием и лучше понимать специфику отрасли.
"Особая экономическая зона "Стабна" создана при поддержке председателя правительства РФ Михаила Владимировича Мишустина. На сегодняшний день общий объем инвестиций на ее развитие превышает 900 миллионов рублей. Готовы оказывать действующим и будущим резидентам "Стабны" всю необходимую поддержку. Наша общая задача, чтобы ОЭЗ становилась точкой экономического роста области", — подытожил Анохин в своем официальном телеграм-канале.