На отца девочки, избившей сверстницу в Краснодаре, составили протокол

КРАСНОДАР, 7 ноя – РИА Новости. На отца 15-летней девочки, которая избила сверстницу в Краснодаре и фигурирует в подростковой "банде", составили административный протокол, сообщили в ГУМВД РФ по Краснодарскому краю.

"После распространения информации о правонарушениях в медиапространстве отец вместе с несовершеннолетней краснодаркой самостоятельно приехали в ОП (поселок Калинино) УМВД России по городу Краснодару, где с ними работали сотрудники ПДН. Девушка дала объяснения по всем фактам, изложенным в публикациях. На отца полицейскими составлен административный материал по статье 5.35 КоАП РФ (Неисполнение родителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию)", - говорится в сообщении.