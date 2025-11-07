https://ria.ru/20251107/rossiya-2053494334.html
На отца девочки, избившей сверстницу в Краснодаре, составили протокол
На отца 15-летней девочки, которая избила сверстницу в Краснодаре и фигурирует в подростковой "банде", составили административный протокол, сообщили в ГУМВД РФ... РИА Новости, 07.11.2025
КРАСНОДАР, 7 ноя – РИА Новости. На отца 15-летней девочки, которая избила сверстницу в Краснодаре и фигурирует в подростковой "банде", составили административный протокол, сообщили в ГУМВД РФ по Краснодарскому краю.
В управлении ранее сообщали, что группа подростков устраивает драки и избивает горожан, в том числе детей, на территории микрорайона Губернский в городе Краснодаре
. Одна из членов этой "банды", 15-летняя девочка-подросток, которая избила 14-летнего ребенка, состоит на учёте в подразделении по делам несовершеннолетних. Ведется проверка. В СУСК РФ
по Кубани сообщили о возбуждении уголовного дела по части 2 статьи 213 (хулиганство, совершенное группой лиц).
"После распространения информации о правонарушениях в медиапространстве отец вместе с несовершеннолетней краснодаркой самостоятельно приехали в ОП (поселок Калинино) УМВД России по городу Краснодару, где с ними работали сотрудники ПДН. Девушка дала объяснения по всем фактам, изложенным в публикациях. На отца полицейскими составлен административный материал по статье 5.35 КоАП РФ (Неисполнение родителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию)", - говорится в сообщении.
Проверка продолжается, отметили в главке.