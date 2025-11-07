Начальника отдела полиции задержали в Тобольске за крышевание казино

ТЮМЕНЬ, 7 ноя – РИА Новости. Двух мужчин, обвиняемых в организации нелегальных азартных игр, а также начальника отдела полиции Тобольска, обвиняемого в получении взятки, задержали в Тюменской области, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба регионального СУСК РФ.

Отмечается, что в зависимости от роли каждого мужчины обвиняются в незаконной организации и проведении азартных игр через интернет, совершенных организованной группой, сопряженных с извлечением дохода в особо крупном размере (ч. 3 ст. 171.2 УК РФ), и получении взятки в крупном размере (п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ).