Начальника отдела полиции задержали в Тобольске за крышевание казино - РИА Новости, 07.11.2025
16:48 07.11.2025
Начальника отдела полиции задержали в Тобольске за крышевание казино
Начальника отдела полиции задержали в Тобольске за крышевание казино
Начальника отдела полиции задержали в Тобольске за крышевание казино
Двух мужчин, обвиняемых в организации нелегальных азартных игр, а также начальника отдела полиции Тобольска, обвиняемого в получении взятки, задержали в...
2025-11-07T16:48:00+03:00
2025-11-07T16:48:00+03:00
происшествия
россия
тобольск
тюменская область
россия
тобольск
тюменская область
происшествия, россия, тобольск, тюменская область
Происшествия, Россия, Тобольск, Тюменская область
Начальника отдела полиции задержали в Тобольске за крышевание казино

Начальника отдела полиции задержали в Тобольске за крышевание подпольного казино

ТЮМЕНЬ, 7 ноя – РИА Новости. Двух мужчин, обвиняемых в организации нелегальных азартных игр, а также начальника отдела полиции Тобольска, обвиняемого в получении взятки, задержали в Тюменской области, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба регионального СУСК РФ.
По версии следствия, с 1 мая по 5 ноября двое фигурантов для проведения нелегальных азартных игр арендовали два нежилых помещения в Тобольске и Тюмени, оборудованных специализированными компьютерными системами и интернетом. Начальник полиции МО МВД России "Тобольский", получив от одного из них через посредника более 150 тысяч рублей, покровительствовал и оказывал содействие в организации и проведении азартных игр в своем городе.
"Возбуждено уголовное дело в отношении двух жителей региона, а также заместителя начальника – начальника полиции МО МВД России "Тобольский". Преступная деятельность была выявлена и пресечена сотрудниками РУФСБ России. В отношении сотрудника полиции и лидера преступной группы … избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, второму участнику избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - указано в сообщении.
Отмечается, что в зависимости от роли каждого мужчины обвиняются в незаконной организации и проведении азартных игр через интернет, совершенных организованной группой, сопряженных с извлечением дохода в особо крупном размере (ч. 3 ст. 171.2 УК РФ), и получении взятки в крупном размере (п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ).
Следователи изъяли игорное оборудование, значимые для расследования уголовного дела предметы, устанавливают обстоятельства и иных лиц, причастных к преступлению.
