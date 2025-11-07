https://ria.ru/20251107/rossiya-2053479522.html
Международные резервы России с 24 по 31 октября снизились
Международные резервы России с 24 по 31 октября снизились - РИА Новости, 07.11.2025
Международные резервы России с 24 по 31 октября снизились
Международные резервы России с 24 по 31 октября снизились на 5,4 миллиарда долларов и составили 725,8 миллиарда долларов, следует из данных Банка России.
Международные резервы России с 24 по 31 октября снизились
Международные резервы России с 24 по 31 октября снизились на $5,4 миллиарда
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Международные резервы России с 24 по 31 октября снизились на 5,4 миллиарда долларов и составили 725,8 миллиарда долларов, следует из данных Банка России.
Международные резервы по состоянию на конец дня 24 октября составляли 731,2 миллиарда долларов. При этом по состоянию на конец дня 17 октября международные резервы составляли 742,4 миллиарда долларов, что стало новым историческим максимумом.
Международные резервы РФ
за прошлый год увеличились на 1,8% и на 1 января 2025 года составляли 609,1 миллиарда долларов.
Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ
и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).