Международные резервы России с 24 по 31 октября снизились
16:24 07.11.2025 (обновлено: 16:26 07.11.2025)
Международные резервы России с 24 по 31 октября снизились
Международные резервы России с 24 по 31 октября снизились на 5,4 миллиарда долларов и составили 725,8 миллиарда долларов, следует из данных Банка России. РИА Новости, 07.11.2025
экономика, россия, мвф
Экономика, Россия, МВФ
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Международные резервы России с 24 по 31 октября снизились на 5,4 миллиарда долларов и составили 725,8 миллиарда долларов, следует из данных Банка России.
Международные резервы по состоянию на конец дня 24 октября составляли 731,2 миллиарда долларов. При этом по состоянию на конец дня 17 октября международные резервы составляли 742,4 миллиарда долларов, что стало новым историческим максимумом.
Международные резервы РФ за прошлый год увеличились на 1,8% и на 1 января 2025 года составляли 609,1 миллиарда долларов.
Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).
Здание Центрального банка РФ - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
ЦБ оценил качество корпоративного портфеля российских компаний
6 ноября, 16:06
 
ЭкономикаРоссияМВФ
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
