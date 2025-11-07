МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Международные резервы России с 24 по 31 октября снизились на 5,4 миллиарда долларов и составили 725,8 миллиарда долларов, следует из данных Банка России.

Международные резервы по состоянию на конец дня 24 октября составляли 731,2 миллиарда долларов. При этом по состоянию на конец дня 17 октября международные резервы составляли 742,4 миллиарда долларов, что стало новым историческим максимумом.