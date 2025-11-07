Рейтинг@Mail.ru
Апелляция России на решение по MH17 все еще находится на письменной стадии
15:38 07.11.2025 (обновлено: 16:54 07.11.2025)
Апелляция России на решение по MH17 все еще находится на письменной стадии
, Анастасия Иванова. Апелляция России на решение Совета ИКАО о якобы причастности РФ к крушению рейса MH17 находится на письменной стадии разбирательства в... РИА Новости, 07.11.2025
Апелляция России на решение по MH17 все еще находится на письменной стадии

ГААГА, 7 ноя - РИА Новости, Анастасия Иванова. Апелляция России на решение Совета ИКАО о якобы причастности РФ к крушению рейса MH17 находится на письменной стадии разбирательства в Международном суде ООН, поэтому дата слушаний пока не назначена, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы инстанции Аво Севаг Гарабет.
"Слушания обычно проводятся после письменного разбирательства, эта стадия по апелляции на решение Совета ИКАО от 30 июня 2025 года еще не завершена", - сказал Гарабет в ответ на вопрос агентства о том, определена ли дата слушаний по иску РФ.
Он добавил, что дата заседаний будет объявлена за месяц до их начала.
Россия 18 сентября обжаловала в суде ООН решение Совета Международной организации гражданской авиации (ИКАО) о якобы причастности РФ к крушению малайзийского Boeing рейса MH17 в рамках дела, инициированного Австралией и Нидерландами против России 14 марта 2022 года.
В мае кабмин Нидерландов заявил, что Совет ИКАО назвал Россию ответственной за крушение рейса MH17, в ближайшее время будет рассмотрен вопрос о компенсациях родственникам погибших. Нидерланды и Австралия в этой связи обратились к Совету ИКАО с просьбой обязать Россию вступить с ними в переговоры.
МИД РФ в ответ подтвердил свою принципиальную позицию о непричастности России к крушению малайзийского Boeing. В министерстве отметили, что Россия не раз предлагала ИКАО провести независимое расследование авиакатастрофы, однако организация отказалась от этого по политическим мотивам. В Москве подчеркнули, что не станут признавать решение Совета ИКАО, оно нелегитимно и противоречит Конвенции о международной гражданской авиации 1944 года. Совет ИКАО не является независимым, организация проигнорировала присутствие в районе крушения МН17 украинских ЗРК "Бук", заявил российский МИД.
Ранее Россия прекратила свое участие в споре с Австралией и Нидерландами по делу MH17, рассматриваемом советом ИКАО, но заявляла, что остается открытой для выяснения причин авиакатастрофы в рамках резолюции СБ ООН.
Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев сразу обвинил в авиакатастрофе ополченцев ДНР, но те заявили, что у них нет средств, которые позволили бы сбить самолет на такой высоте. При этом Украина отказалась предоставить данные со своих радаров, а США не стали передавать следствию спутниковые снимки, где, как они утверждают, виден момент запуска ракеты.рисутствие в районе крушения МН17 украинских ЗРК "Бук", заявил российский МИД.
На месте крушения малайзийского самолета Boeing 777 в районе города Шахтерск Донецкой области - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
Сбер продолжит отстаивать свои интересы в суде США по делу рейса MH17
8 октября, 11:52
 
В мире, Россия, Нидерланды, Австралия, Международная организация гражданской авиации, ООН
 
 
