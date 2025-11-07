Апелляция России на решение по MH17 все еще находится на письменной стадии

ГААГА, 7 ноя - РИА Новости, Анастасия Иванова. Апелляция России на решение Совета ИКАО о якобы причастности РФ к крушению рейса MH17 находится на письменной стадии разбирательства в Международном суде ООН, поэтому дата слушаний пока не назначена, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы инстанции Аво Севаг Гарабет.

"Слушания обычно проводятся после письменного разбирательства, эта стадия по апелляции на решение Совета ИКАО от 30 июня 2025 года еще не завершена", - сказал Гарабет в ответ на вопрос агентства о том, определена ли дата слушаний по иску РФ

Он добавил, что дата заседаний будет объявлена за месяц до их начала.

Россия 18 сентября обжаловала в суде ООН решение Совета Международной организации гражданской авиации (ИКАО) о якобы причастности РФ к крушению малайзийского Boeing рейса MH17 в рамках дела, инициированного Австралией Нидерландами против России 14 марта 2022 года.

В мае кабмин Нидерландов заявил, что Совет ИКАО назвал Россию ответственной за крушение рейса MH17, в ближайшее время будет рассмотрен вопрос о компенсациях родственникам погибших. Нидерланды и Австралия в этой связи обратились к Совету ИКАО с просьбой обязать Россию вступить с ними в переговоры.

МИД РФ в ответ подтвердил свою принципиальную позицию о непричастности России к крушению малайзийского Boeing. В министерстве отметили, что Россия не раз предлагала ИКАО провести независимое расследование авиакатастрофы, однако организация отказалась от этого по политическим мотивам. В Москве подчеркнули, что не станут признавать решение Совета ИКАО, оно нелегитимно и противоречит Конвенции о международной гражданской авиации 1944 года. Совет ИКАО не является независимым, организация проигнорировала присутствие в районе крушения МН17 украинских ЗРК "Бук", заявил российский МИД.

Ранее Россия прекратила свое участие в споре с Австралией и Нидерландами по делу MH17, рассматриваемом советом ИКАО, но заявляла, что остается открытой для выяснения причин авиакатастрофы в рамках резолюции СБ ООН.