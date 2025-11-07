Рейтинг@Mail.ru
Военкор Казаков рассказал о важности единства между фронтом и тылом - РИА Новости, 07.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:11 07.11.2025
https://ria.ru/20251107/rossiya-2053445975.html
Военкор Казаков рассказал о важности единства между фронтом и тылом
Военкор Казаков рассказал о важности единства между фронтом и тылом - РИА Новости, 07.11.2025
Военкор Казаков рассказал о важности единства между фронтом и тылом
Военный корреспондент РИА Новости Андрей Казаков рассказал о важности сохранения единства и эмпатии между фронтом и тылом в условиях современной информационной... РИА Новости, 07.11.2025
2025-11-07T14:11:00+03:00
2025-11-07T14:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
москва
тула
александр твардовский
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/05/2052917316_0:212:2887:1836_1920x0_80_0_0_d17c72931bb306f94422a7d09c196f41.jpg
https://ria.ru/20250219/putin-2000347483.html
россия
москва
тула
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/05/2052917316_79:0:2808:2047_1920x0_80_0_0_ed810c7c99da5e3865660ff1bc972adb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, тула, александр твардовский, общество
Специальная военная операция на Украине, Россия, Москва, Тула, Александр Твардовский, Общество
Военкор Казаков рассказал о важности единства между фронтом и тылом

Военкор Казаков: фронт и тыл должны быть едины в условиях информационной борьбы

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Военный корреспондент РИА Новости Андрей Казаков рассказал о важности сохранения единства и эмпатии между фронтом и тылом в условиях современной информационной борьбы.
Дискуссия представителей информационных структур, средств массовой информации и специалистов в области информационных технологий на тему "О путях расширения массовых коммуникаций в российском обществе" прошла в пятницу в Общественной палате РФ (ОП РФ) в Москве.
"Мы можем посмотреть на нашу историю и вспомнить, когда информационная борьба была провалена. Например, это Первая мировая война, когда единство фронта и тыла было разорвано. И в эту серую зону враг ударил. И случилась катастрофа. И с другой стороны, у нас есть успешный, извините за это слово, кейс. Но это Великая Отечественная война, когда информационная борьба была выиграна, когда фронт и тыл были абсолютно едины", - сказал Казаков в ходе дискуссии.
Также он процитировал строки из поэмы Александра Твардовского "Василий Теркин", подчеркнув, что правда и теплота в общении между фронтом и тылом создавали эмпатию, которая помогала народу преодолевать трудности. Он отметил, что для сохранения внутреннего единства важно воспроизводить эмпатию, доверие и искренность, подобно тому, как это было во времена Великой Отечественной войны.
"Вот эту эмпатию мы с вами должны создавать и сегодня, чтобы Москва, Питер, Тула и так далее - с одной стороны, и группировка "Центр", группировка "Запад", группировка "Днепр", в которой имею честь работать, тоже были едиными. Что происходит там, отзывалось эхом здесь. И наоборот", - добавил Казаков.
По его словам, в современных условиях, когда "у каждого бойца в кармане смартфон", особенно важно соблюдать информационную гигиену и противостоять вбросам противника. При этом он положительно оценил появление отечественных коммуникационных платформ, таких как MAХ, назвав это своевременным шагом.
"Враг делает свои вбросы в информационное пространство. В этом смысле появление, например, мессенджера MAХ, я считаю, что очень своевременно и очень здорово. В этом плане нужно действовать дальше и продолжать, потому что мы же увидели с вами, чего стоит так называемая свобода слова, что происходит в соцсетях, которые мы не контролируем, которые контролируются нашими противниками", - добавил Казаков.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
Путин рассказал о героической работе военкоров
19 февраля, 17:07
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияМоскваТулаАлександр ТвардовскийОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала