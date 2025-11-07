Военкор Казаков рассказал о важности единства между фронтом и тылом

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Военный корреспондент РИА Новости Андрей Казаков рассказал о важности сохранения единства и эмпатии между фронтом и тылом в условиях современной информационной борьбы.

Дискуссия представителей информационных структур, средств массовой информации и специалистов в области информационных технологий на тему "О путях расширения массовых коммуникаций в российском обществе" прошла в пятницу в Общественной палате РФ (ОП РФ) в Москве

"Мы можем посмотреть на нашу историю и вспомнить, когда информационная борьба была провалена. Например, это Первая мировая война, когда единство фронта и тыла было разорвано. И в эту серую зону враг ударил. И случилась катастрофа. И с другой стороны, у нас есть успешный, извините за это слово, кейс. Но это Великая Отечественная война, когда информационная борьба была выиграна, когда фронт и тыл были абсолютно едины", - сказал Казаков в ходе дискуссии.

Также он процитировал строки из поэмы Александра Твардовского "Василий Теркин", подчеркнув, что правда и теплота в общении между фронтом и тылом создавали эмпатию, которая помогала народу преодолевать трудности. Он отметил, что для сохранения внутреннего единства важно воспроизводить эмпатию, доверие и искренность, подобно тому, как это было во времена Великой Отечественной войны.

"Вот эту эмпатию мы с вами должны создавать и сегодня, чтобы Москва, Питер, Тула и так далее - с одной стороны, и группировка "Центр", группировка "Запад", группировка "Днепр", в которой имею честь работать, тоже были едиными. Что происходит там, отзывалось эхом здесь. И наоборот", - добавил Казаков.

По его словам, в современных условиях, когда "у каждого бойца в кармане смартфон", особенно важно соблюдать информационную гигиену и противостоять вбросам противника. При этом он положительно оценил появление отечественных коммуникационных платформ, таких как MAХ, назвав это своевременным шагом.