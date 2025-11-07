Рейтинг@Mail.ru
Россия осудила осквернение Эстонией останков борцов с фашизмом - РИА Новости, 07.11.2025
13:52 07.11.2025
Россия осудила осквернение Эстонией останков борцов с фашизмом
Россия осудила осквернение Эстонией останков борцов с фашизмом - РИА Новости, 07.11.2025
Россия осудила осквернение Эстонией останков борцов с фашизмом
Россия осуждает осквернение Эстонией останков борцов с фашизмом, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 07.11.2025
2025-11-07T13:52:00+03:00
2025-11-07T13:52:00+03:00
в мире
россия
эстония
украина
мария захарова
россия
эстония
украина
в мире, россия, эстония, украина, мария захарова
В мире, Россия, Эстония, Украина, Мария Захарова
Россия осудила осквернение Эстонией останков борцов с фашизмом

Государственный флаг Эстонии . Архивное фото
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Россия осуждает осквернение Эстонией останков борцов с фашизмом, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Эта самая война с человечным, с человечностью и человечеством, я имею в виду историческую память, она продолжается. Она идет не только на Украине. Прибалтика - вот где настоящее сражение с совестью. Ничего, кроме возмущения не могут вызвать сообщения об очередном акте государственного вандализма в отношении памяти покоящихся к городе Локса советских воинов", - заявила Захарова на своем брифинге.
Она пояснила, что речь идет о так называемой "эксгумации с применением экскаваторов" праха советских моряков, погибших в годы Великой Отечественной и захороненных в Локсе.
"Это вопиющее расчеловечивание", - отметила Захарова. Она также подчеркнула, что эти действия эстонских властей идут вразрез с международными обязательствами Таллина.
"Россия категорически осуждает проводимую в Эстонии безнравственную, преступную кампанию по осквернению останков погибших борцов с фашизмом", - заявила Захарова и напомнила, что УК РФ предусматривает наказание за подобные действия.
В Ида-Вирумаа осквернили памятники легионерам СС - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
В Эстонии осквернили памятники легионерам СС
3 ноября, 17:15
 
В миреРоссияЭстонияУкраинаМария Захарова
 
 
