Россия осудила осквернение Эстонией останков борцов с фашизмом

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Россия осуждает осквернение Эстонией останков борцов с фашизмом, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Эта самая война с человечным, с человечностью и человечеством, я имею в виду историческую память, она продолжается. Она идет не только на Украине. Прибалтика - вот где настоящее сражение с совестью. Ничего, кроме возмущения не могут вызвать сообщения об очередном акте государственного вандализма в отношении памяти покоящихся к городе Локса советских воинов", - заявила Захарова на своем брифинге.
Она пояснила, что речь идет о так называемой "эксгумации с применением экскаваторов" праха советских моряков, погибших в годы Великой Отечественной и захороненных в Локсе.
"Это вопиющее расчеловечивание", - отметила Захарова. Она также подчеркнула, что эти действия эстонских властей идут вразрез с международными обязательствами Таллина.
В Эстонии осквернили памятники легионерам СС
3 ноября, 17:15