Россия и США могут ситуативно сотрудничать по экономике, заявили в МИД

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Россия и США могут "ситуативно" сотрудничать по вопросам экономики, несмотря на имеющиеся разногласия, заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.
"Мы, конечно, понимаем, что интересы США и России в области энергетики далеко не совпадают и американцы действительно хотят нас отовсюду отжать. И с европейского рынка, они угрожают Китаю, Индии, другим странам, чтобы они не покупали российские нефть и газ... Но тем не менее, несмотря на такую полярность интересов и противостояние в АТЭС и "двадцатке", мы можем ситуативно кооперироваться" , - сказал он, выступая в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
Если президент США Дональд Трамп говорит, что "не на Tesla все заканчивается, и не должен каждый хотеть купить именно Tesla... если мы тоже с этим согласны, почему это не поддержать?", отметил он.
"Если идет разумный подход к энергосбережению, к энергобалансу, к зеленой энергетике, если мы здесь согласны и мы можем вместе противостоять агрессивному "зеленому лобби" европейцев, значит, будем это тоже делать... В ВТО до сих пор не все делегации хотят с нами общаться, а американцы хотят. Да, они сделали все, чтобы похоронить ВТО, они сейчас хотя бы дают какие-то оценки дисфункциональности и перспективам ВТО, думают о будущем мировой торговли. Значит, и мы должны тоже об этом думать и формировать собственную позицию на базе российских интересов и там, где можно, будем кооперироваться с тем, кто также к этому готов", - подчеркнул дипломат.