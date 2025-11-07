https://ria.ru/20251107/rossija-2053372477.html
В России ввели штрафы за нарушения при подготовке к отопительному сезону
В России ввели штрафы за нарушения при подготовке к отопительному сезону - РИА Новости, 07.11.2025
В России ввели штрафы за нарушения при подготовке к отопительному сезону
В России вступил в силу закон об усилении ответственности за нарушения при подготовке к отопительному сезону, сообщает пресс-служба Госдумы. РИА Новости, 07.11.2025
2025-11-07T11:14:00+03:00
2025-11-07T11:14:00+03:00
2025-11-07T11:14:00+03:00
жкх
россия
вячеслав володин
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/19/2044234940_0:106:3133:1868_1920x0_80_0_0_23a98bdc48c3e36f5ea5c7089c196301.jpg
https://ria.ru/20251106/podmoskove-2053185917.html
https://ria.ru/20251030/otoplenie-2051711845.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/19/2044234940_252:0:2883:1973_1920x0_80_0_0_97483db3bd2b1eaa5411dd37f6a6eb74.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
жкх, россия, вячеслав володин, госдума рф
ЖКХ, Россия, Вячеслав Володин, Госдума РФ
В России ввели штрафы за нарушения при подготовке к отопительному сезону
В РФ усилили ответственность за нарушения при подготовке к отопительному сезону
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. В России вступил в силу закон об усилении ответственности за нарушения при подготовке к отопительному сезону, сообщает пресс-служба Госдумы.
"Вступил в силу закон о внесении изменений в Кодекс РФ
об административных правонарушениях, усиливающий ответственность за нарушения при подготовке к отопительному сезону", - говорится в сообщении.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин
отмечал, что важно наводить порядок в этой сфере, добиваться устранения нарушений и привлекать виновных к ответственности.
По словам председателя Госдумы, в домах, школах, детских садах, больницах должно быть тепло, для этого ресурсоснабжающим организациям необходимо добросовестно и бесперебойно выполнять свои обязательства перед гражданами.
В соответствии с законом, введены штрафы за неустранение ранее выявленных нарушений при подготовке к отопительному периоду, в том числе: для юридических лиц — до 40 тысяч рублей; для должностных лиц — до 10 тысяч рублей.
Володин подчеркивал, что Госдума со своей стороны оставляет на контроле вопрос прохождения отопительного сезона.