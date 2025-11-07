Рейтинг@Mail.ru
В России ввели штрафы за нарушения при подготовке к отопительному сезону
11:14 07.11.2025
В России ввели штрафы за нарушения при подготовке к отопительному сезону
В России ввели штрафы за нарушения при подготовке к отопительному сезону - РИА Новости, 07.11.2025
В России ввели штрафы за нарушения при подготовке к отопительному сезону
В России вступил в силу закон об усилении ответственности за нарушения при подготовке к отопительному сезону, сообщает пресс-служба Госдумы. РИА Новости, 07.11.2025
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. В России вступил в силу закон об усилении ответственности за нарушения при подготовке к отопительному сезону, сообщает пресс-служба Госдумы.
"Вступил в силу закон о внесении изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях, усиливающий ответственность за нарушения при подготовке к отопительному сезону", - говорится в сообщении.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что важно наводить порядок в этой сфере, добиваться устранения нарушений и привлекать виновных к ответственности.
По словам председателя Госдумы, в домах, школах, детских садах, больницах должно быть тепло, для этого ресурсоснабжающим организациям необходимо добросовестно и бесперебойно выполнять свои обязательства перед гражданами.
В соответствии с законом, введены штрафы за неустранение ранее выявленных нарушений при подготовке к отопительному периоду, в том числе: для юридических лиц — до 40 тысяч рублей; для должностных лиц — до 10 тысяч рублей.
Володин подчеркивал, что Госдума со своей стороны оставляет на контроле вопрос прохождения отопительного сезона.
ЖКХ Россия Вячеслав Володин Госдума РФ
 
 
